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С 1 апреля упрощенцы 2-й группы будут платить единый налог в размере 480 гривен. Сегодня этот платеж – 640 гривен.
Такое решение одобрили депутаты Черниговского городского совета после эмоционального обсуждения вопроса.
Предприниматели мотивировали свое желание добиться снижения ставки с 20% от минимальной зарплаты до 10% тем, что после повышения с 1 января минималки, их расходы увеличились.
Часть депутатов их не поддержала, напомнив, что двукратное снижение ставки образует в бюджете города дыру в размере 17 миллионов гривен.
В ответ бизнесмены пригрозили, что город рискует потерять не 17 миллионов, а гораздо больше, если предприниматели массовой уйдут в тень или закроют свое дело.
После длительных обсуждений депутаты предложили компромиссный вариант – снижение с 1 апреля ставки на 5% (будет не 20%, а 15%), но с условием, что предприниматели помогут власти вывести из тени тех своих коллег, которые сегодня налоги не платят.
Льготная ставка будет действовать 1 год.
Черниговские предприниматели получили скидку на единый налог
- Вчера, 18:05
- Просмотров: 24
С 1 апреля упрощенцы 2-й группы будут платить единый налог в размере 480 гривен. Сегодня этот платеж – 640 гривен.
Такое решение одобрили депутаты Черниговского городского совета после эмоционального обсуждения вопроса.
Предприниматели мотивировали свое желание добиться снижения ставки с 20% от минимальной зарплаты до 10% тем, что после повышения с 1 января минималки, их расходы увеличились.
Часть депутатов их не поддержала, напомнив, что двукратное снижение ставки образует в бюджете города дыру в размере 17 миллионов гривен.
В ответ бизнесмены пригрозили, что город рискует потерять не 17 миллионов, а гораздо больше, если предприниматели массовой уйдут в тень или закроют свое дело.
После длительных обсуждений депутаты предложили компромиссный вариант – снижение с 1 апреля ставки на 5% (будет не 20%, а 15%), но с условием, что предприниматели помогут власти вывести из тени тех своих коллег, которые сегодня налоги не платят.
Льготная ставка будет действовать 1 год.
Источник: 0462.ua
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