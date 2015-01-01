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Черниговская полиция задержала 20-летнего интернет-мошенника, который продавал автомобиль по низкой цене. Единственный «нюанс»: машины на самом деле не существовало.
К полицейским обратился 26-летний житель Полтавской области. Он рассказал, что увидел в интернете объявление о продаже автомобиля марки BМW по выгодной цене.
Продавец по телефону рассказал, что желающие купить машину уже есть и попросил задаток, договорившись о встрече в одном из спальных районов Чернигова.
На сделку «хозяин» авто пришел без предмета торговли, объяснив это своей подозрительностью. Мол, покупателем может быть переодетый полицейский, который захочет отобрать машину за то, что она не растаможена и находится на литовской регистрации.
Такое объяснение удовлетворило наивного покупателя, который отдал 12 тысяч гривен задатка и остался ждать, когда ему пригонят машину с соседней стоянки.
Позже, сообразив, что его обманули, жертва мошенничества обратился за помощью в полицию.
Правоохранители установили, что продавцом был 20-летний житель Славутича. Он признался в содеянном, и сейчас проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), что наказывается штрафом до 850 гривен или общественными работами на срок до 240 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет.
Продолжается досудебное расследование.
В Чернигове торгуют несуществующими BМW по 12 тысяч гривен
- Сегодня, 09:00
- Просмотров: 26
Черниговская полиция задержала 20-летнего интернет-мошенника, который продавал автомобиль по низкой цене. Единственный «нюанс»: машины на самом деле не существовало.
К полицейским обратился 26-летний житель Полтавской области. Он рассказал, что увидел в интернете объявление о продаже автомобиля марки BМW по выгодной цене.
Продавец по телефону рассказал, что желающие купить машину уже есть и попросил задаток, договорившись о встрече в одном из спальных районов Чернигова.
На сделку «хозяин» авто пришел без предмета торговли, объяснив это своей подозрительностью. Мол, покупателем может быть переодетый полицейский, который захочет отобрать машину за то, что она не растаможена и находится на литовской регистрации.
Такое объяснение удовлетворило наивного покупателя, который отдал 12 тысяч гривен задатка и остался ждать, когда ему пригонят машину с соседней стоянки.
Позже, сообразив, что его обманули, жертва мошенничества обратился за помощью в полицию.
Правоохранители установили, что продавцом был 20-летний житель Славутича. Он признался в содеянном, и сейчас проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), что наказывается штрафом до 850 гривен или общественными работами на срок до 240 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет.
Продолжается досудебное расследование.
Источник: 0462.ua
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