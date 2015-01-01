Насильник-педофил из Черниговской области пытался избежать тюрьмы

Апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил в силе приговор первой инстанции – 10 лет лишения свободы.Напомним, что летом 2016 года мужчина был признан виновным по двум статьям: насильственном удовлетворении половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего и развращении малолетних.В суде было доказано, что обвиняемый в течение года систематически совершал развратные действия в отношении двух малолетних девочек, а в отношении одной из них – физические действия сексуального характера.Педофил был приговорен к 10 годам лишения свободы, но с вердиктом не согласился и обжаловал его в апелляционном суде. Повод – бюрократический. Якобы, в ходе досудебного расследования были нарушены нормы процессуального права.Однако суд согласился с позицией прокурора об обоснованности приговора, принял решение об оставлении жалобы обвиняемого без удовлетворения, а назначенное судом первой инстанции наказание – без изменений.