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Насильник-педофил из Черниговской области пытался избежать тюрьмы

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:30
  • Просмотров: 26
Насильник-педофил из Черниговской области пытался избежать тюрьмыОбвиненный в растлении несовершеннолетних житель Прилукского района обжаловал приговор суда, но избежать наказания не сумел.

Апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил в силе приговор первой инстанции – 10 лет лишения свободы.

Напомним, что летом 2016 года мужчина был признан виновным по двум статьям: насильственном удовлетворении половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего и развращении малолетних.

В суде было доказано, что обвиняемый в течение года систематически совершал развратные действия в отношении двух малолетних девочек, а в отношении одной из них – физические действия сексуального характера.

Педофил был приговорен к 10 годам лишения свободы, но с вердиктом не согласился и обжаловал его в апелляционном суде. Повод – бюрократический. Якобы, в ходе досудебного расследования были нарушены нормы процессуального права.

Однако суд согласился с позицией прокурора об обоснованности приговора, принял решение об оставлении жалобы обвиняемого без удовлетворения, а назначенное судом первой инстанции наказание – без изменений.
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Источник: 0462.ua

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