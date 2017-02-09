4ернігів.інфо » Стрічка новин » «Десна» сыграла вничью с казахами
В первом матче третьего сбора, который проходит в Турции, черниговские футболисты играли против клуба «Окжетпес», занимающего 5-е место в чемпионате Казахстана.
Как сообщает клубный сайт казахской команды, дебют матча был именно за «Окжетпесом», но с середины первого тайма «Десна» прибрала инициативу к своим рукам.
Впрочем, острых голевых моментов не возникало ни до перерыва, ни после. И так продолжалось до 73-й минуты.
Именно тогда казахи сумели продавить оборону черниговцев: нанести удар и успеть первыми на добивание.
Но счет 0:1 продержался лишь 10 минут. Активизировавшаяся «Десна» сумела сравнять счет благодаря действиям Игоря Кириенко, который находится на просмотре.
Итоговый результат матча – 1:1. Следующий матч черниговцы проведут сегодня, 2 марта, против аутсайдера казахского чемпионата – команды «Жетысу».
Стартовый состав "Десны" в матче против "Окжетпеса": Махновский - Фаворов, Мельник, Братков, Мостовой - Коберидзе - Картушов, Чепурненко, Волков - Филиппов, Лысенко.
«Десна» сыграла вничью с казахами
- Сегодня, 10:06
- Просмотров: 23
В первом матче третьего сбора, который проходит в Турции, черниговские футболисты играли против клуба «Окжетпес», занимающего 5-е место в чемпионате Казахстана.
Как сообщает клубный сайт казахской команды, дебют матча был именно за «Окжетпесом», но с середины первого тайма «Десна» прибрала инициативу к своим рукам.
Впрочем, острых голевых моментов не возникало ни до перерыва, ни после. И так продолжалось до 73-й минуты.
Именно тогда казахи сумели продавить оборону черниговцев: нанести удар и успеть первыми на добивание.
Но счет 0:1 продержался лишь 10 минут. Активизировавшаяся «Десна» сумела сравнять счет благодаря действиям Игоря Кириенко, который находится на просмотре.
Итоговый результат матча – 1:1. Следующий матч черниговцы проведут сегодня, 2 марта, против аутсайдера казахского чемпионата – команды «Жетысу».
Стартовый состав "Десны" в матче против "Окжетпеса": Махновский - Фаворов, Мельник, Братков, Мостовой - Коберидзе - Картушов, Чепурненко, Волков - Филиппов, Лысенко.
Источник: 0462.ua
Рекомендуем похожее:
Черниговская «Десна» разгромила команду Премьер-лиги
Подопечные Александра Рябоконя на сборах в Турции провели третий спарринг. Со счетом 4:1 «Десна»
«Десна» обыграла в Турции польскую «Сталь»
Второй матч турецкого предсезонного сбора черниговские футболисты провели против команды «Сталь»
В матче 13-го тура подопечные Александра Рябоконя одержали победу в гостях ...
Первая половина первого тайма прошла в равной борьбе и без опасных моментов у ворот той или иной
Матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу принес черниговским болельщик ...
Матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу принес черниговским болельщикам сплошное
В матче 8-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд первой лиги «Д ...
В матче 8-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд первой лиги «Десна» сыграла дома
Черниговская «Десна» не может выиграть 4 матча кряду
Всего два очка в последних четырех турах набрали подопечные Александра Рябоконя в чемпионате
Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области? Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат...
Добавить комментарий!