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«Десна» сыграла вничью с казахами

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:06
  • Просмотров: 23
«Десна» сыграла вничью с казахами
В первом матче третьего сбора, который проходит в Турции, черниговские футболисты играли против клуба «Окжетпес», занимающего 5-е место в чемпионате Казахстана.

Как сообщает клубный сайт казахской команды, дебют матча был именно за «Окжетпесом», но с середины первого тайма «Десна» прибрала инициативу к своим рукам.

Впрочем, острых голевых моментов не возникало ни до перерыва, ни после. И так продолжалось до 73-й минуты.

Именно тогда казахи сумели продавить оборону черниговцев: нанести удар и успеть первыми на добивание.

Но счет 0:1 продержался лишь 10 минут. Активизировавшаяся «Десна» сумела сравнять счет благодаря действиям Игоря Кириенко, который находится на просмотре.

Итоговый результат матча – 1:1. Следующий матч черниговцы проведут сегодня, 2 марта, против аутсайдера казахского чемпионата – команды «Жетысу».

Стартовый состав "Десны" в матче против "Окжетпеса": Махновский - Фаворов, Мельник, Братков, Мостовой - Коберидзе - Картушов, Чепурненко, Волков - Филиппов, Лысенко.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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