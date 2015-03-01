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Букет первоцветов может обойтись черниговцам в несколько тысяч гривень

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:32
  • Просмотров: 12
Букет первоцветов может обойтись черниговцам в несколько тысяч гривень
Департамент экологии и природных ресурсов Черниговской облгосадминистрации напоминает, что сбор, транспортировка и торговля первоцветами запрещены и караются законом, а также оглашает "расценки" штрафов.

Так, за нарушение порядка приобретения или сбыта об "объектов растительного мира занесенных в Красную книгу Украины, или таких, которые охраняются в соответствии с международными договорами Украины, предусмотрена ответственность по статье 88-1 КУоАП в виде штрафа на сумму от ста до двухсот п ' пятнадцати (1700 - 3655 грн.) необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией об "объектов растительного мира или без таковой.

За нарушение или ухудшение среды обитания (произрастания) растений, виды которых занесены в Красную книгу Украины, уничтожение, незаконное или с нарушением установленного порядка изъятия их из среды, а также нарушение условий содержания (выращивания) растений этих видов в ботанических садах, дендрологических и зоологических парках, других специально созданных искусственных условиях, что привело к гибели и повреждения, накладывается штраф по статье 90 КУоАП на граждан от двадцати до тридцати (340 - 510 грн.) необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно добытого и на должностных лиц - от тридцати п "пятидесяти (510 - 850 грн.) необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно добытого.

Также за один экземпляр незаконно добытого растения, занесенного в Красную книгу Украины, предусмотрена соответствующая компенсация за ее уничтожение. Например:
черемша (лук медвежий) - 62 грн.
шафран (крокусы) - от 49 до 62 грн. в зависимости от вида,
-подснежники - от 49 до 62 грн. в зависимости от вида,
-сон трава - от 37 до 62 грн. в зависимости от вида.

Реализовывать запрещено не только первоцветы, собранные в природе, но и выращенные в искусственных условиях, поскольку сбор семян, частей растений занесенных в Красную книгу Украины, осуществляется в исключительных случаях только с научной и селекционной целью.

Борьбой с незаконной торговлей ранними цветами занимаются природоохранные органы совместно с правоохранителями.

Оперативную работу сосредоточено в местах сбора, транспортировки и сбыта растений, путях перевозки и в пунктах пропуска через государственную границу.

Поэтому Департамент экологии и природных ресурсов Черниговской облгосадминистрации обращается к гражданам с просьбой отказаться от сбора, покупки и продажи растений занесенных в Красную книгу Украины.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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