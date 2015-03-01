Средняя зарплата женщин в Черниговской области на четверть ниже, чем у мужчин

По данным международных отчетов, в Украине недостаточно реализуется гендерная политика: в рейтинге 2015 года среди 142 стран мира - лишь 67-е место. Как с этим быть, решали вчера, 1 марта, в Черниговском учебно-методическом центре профсоюзов в рамках дискуссии «Равные права и возможности работающих женщин. Децентрализация, роль женщин в создании объединенных территориальных общин».Как отметила президент Лиги деловых и профессиональных женщин Украины Ирина Дорожкина, формат встречи новый, впрочем вопрос был актуальным и раньше.На сегодняшний день особенно остро вопрос равенства стоит в сельской местности и малых городах: женщины боятся рассказывать о своих проблемах.Стоит заметить, что среди созданных 16 объединенных территориальных общин только одну (ПАРАФИЕВСКИЙ) возглавляет женщина.Уменьшение женщин на руководящих должностях в ОТГ, в депутатском составе местных советов свидетельствует об их второстепенную роль в жизни населенного пункта.Участники мероприятия также говорили о положении женщин на рынке труда, уровень их заработной платы.Кстати, в 2016 году средняя зарплата женщин в области на четверть ниже, чем у мужчин (3508 и 4647 гривен соответственно).Также по статистике 52% зарегистрированных безработных прошлого года - женщины (более 21 000 человек).Как сообщила заместитель директора Департамента экономического развития ОГА Светлана Полторацкая, женщины не такие смелые и в открытии собственной предпринимательской деятельности.Социологические опросы показали, что начать собственный бизнес готовы 45% мужчин и только 30% - женщинВ каких же областях работают «активные» женщины нашей области?Большая половина - в сельском хозяйстве, в промышленности - 2%, предоставление юридических услуг — 2%.«Женскими» видами деятельности остаются торговля, образование, здравоохранение и предоставление социальной помощи, деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений.Кроме того, участники мероприятия отметили необходимость внедрения гендерного бюджетирования, это должно способствовать восстановлению гендерного баланса в Украине.