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Максим Банасевич продолжит карьеру в Чернигове
- Сегодня, 11:29
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Футболист, который играл в прошлом году в составе «Десны» на правах аренды, подписал с клубом полноценный контракт.
Трудовое соглашение рассчитано на 3 года. Уже в ближайшие дни полузащитник присоединится к команде на сборах в Турции.
Напомним, что в первой части текущего чемпионата арендованный у луганской «Зари» хавбек сыграл за черниговскую команду 14 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.
После окончания срока аренды футболист вернулся в распоряжении «Зари», но в клубе решили, что обойдутся без его помощи и предоставили Максиму Банасевичу статус свободного агента.
Справка
Родился 31 января 1995 года в Киеве. Воспитанник футбольной академии поселка Счастливое (Киевская область), где выступал на позиции форварда (36 матчей, 31 гол в ДЮФЛ).
С 2012 года – в киевской «Оболони» (6 матчей за дубль и 5 игр за вторую команду во второй лиге).
С 2013 года – в луганской «Заре». Сначала полтора сезона в молодежной команде (29 матчей, 5 голов), а после – полтора сезона в дубле (28 игры, 4 гола). За первую команду так и не сыграл.
Провел 14 матчей за юниорские сборные Украины (до 17, до 18, до 20 лет). Чемпион Украины-2013 среди молодежных команд.
Трудовое соглашение рассчитано на 3 года. Уже в ближайшие дни полузащитник присоединится к команде на сборах в Турции.
Напомним, что в первой части текущего чемпионата арендованный у луганской «Зари» хавбек сыграл за черниговскую команду 14 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.
После окончания срока аренды футболист вернулся в распоряжении «Зари», но в клубе решили, что обойдутся без его помощи и предоставили Максиму Банасевичу статус свободного агента.
Справка
Родился 31 января 1995 года в Киеве. Воспитанник футбольной академии поселка Счастливое (Киевская область), где выступал на позиции форварда (36 матчей, 31 гол в ДЮФЛ).
С 2012 года – в киевской «Оболони» (6 матчей за дубль и 5 игр за вторую команду во второй лиге).
С 2013 года – в луганской «Заре». Сначала полтора сезона в молодежной команде (29 матчей, 5 голов), а после – полтора сезона в дубле (28 игры, 4 гола). За первую команду так и не сыграл.
Провел 14 матчей за юниорские сборные Украины (до 17, до 18, до 20 лет). Чемпион Украины-2013 среди молодежных команд.
Источник: 0462.ua
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