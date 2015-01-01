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Максим Банасевич продолжит карьеру в Чернигове

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:29
  • Просмотров: 15
Максим Банасевич продолжит карьеру в ЧерниговеФутболист, который играл в прошлом году в составе «Десны» на правах аренды, подписал с клубом полноценный контракт.

Трудовое соглашение рассчитано на 3 года. Уже в ближайшие дни полузащитник присоединится к команде на сборах в Турции.

Напомним, что в первой части текущего чемпионата арендованный у луганской «Зари» хавбек сыграл за черниговскую команду 14 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.
После окончания срока аренды футболист вернулся в распоряжении «Зари», но в клубе решили, что обойдутся без его помощи и предоставили Максиму Банасевичу статус свободного агента.

Справка

Родился 31 января 1995 года в Киеве. Воспитанник футбольной академии поселка Счастливое (Киевская область), где выступал на позиции форварда (36 матчей, 31 гол в ДЮФЛ).

С 2012 года – в киевской «Оболони» (6 матчей за дубль и 5 игр за вторую команду во второй лиге).

С 2013 года – в луганской «Заре». Сначала полтора сезона в молодежной команде (29 матчей, 5 голов), а после – полтора сезона в дубле (28 игры, 4 гола). За первую команду так и не сыграл.

Провел 14 матчей за юниорские сборные Украины (до 17, до 18, до 20 лет). Чемпион Украины-2013 среди молодежных команд.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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