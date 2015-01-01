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Помощь ВИЧ-инфицированным в Чернигове выходит на новый уровень

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:07
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Помощь ВИЧ-инфицированным в Чернигове выходит на новый уровеньЧерниговских специалистов службы СПИДа ознакомили с программой, которая позволит улучшить качество оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным больным.

27–28 февраля на базе Черниговского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом проведены тренинги для специалистов службы СПИДа по работе с Единой электронной системой эпидемиологического и клинического мониторинга распространения ВИЧ-инфекции (МИС - ВИЧ), что является обособленной частью общегосударственной медицинской информационной системы. Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения Черниговской облгосадминистрации.

Единая электронная система внедряется специалистами проекта «Доступ сообществ к услугам по уходу и лечению ВИЧ путем укрепления систем здравоохранения - ACCESS».

Проект реализуется Всеукраинской сетью людей, живущих с ВИЧ / СПИД при поддержке Центров контроля и профилактики заболеваний США в рамках Чрезвычайного плана президента США преодоления ВИЧ / СПИДу (PEPFAR).

Внедрение представленной программы позволит получать доступ к результатам анализов пациентов в реальном времени, улучшить качество оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным больным и обеспечить быстрый и эффективный обмен информацией.

С помощью международных доноров специалисты службы противодействия ВИЧ / СПИДа будут обеспечены современной компьютерной техникой.

Участники тренингов ознакомиться с возможностями программы, пообщались с ее разработчиками и предоставили свои предложения по функционированию программного обеспечения.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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