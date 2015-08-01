4ернігів.інфо » Стрічка новин » На улицах Чернигова установят более 100 камер слежения
В 2017 году в Чернигове появится 110 камер видеонаблюдения, установленных в рамках программы «Безпечне місто». Изначально планировалось, что их будет 75.
Изменения в программу были поддержаны депутатами Черниговского городского совета на 16 сессии.
Теперь общая стоимость составит 4,4 миллиона гривен.
Программа была запущена в прошлом году, когда на улицах появилось 30 первых видеокамер, объединенных в одну систему.
По своим техническим характеристикам каждая из камер позволяет четко различать лица и автомобильные номера.
Все видеопотоки в режиме online транслируются в Главное управление Национальной полиции в Черниговской области.
А вот свободный доступ к записям полицейские отказались предоставить.
На улицах Чернигова установят более 100 камер слежения
- Сегодня, 12:38
- Просмотров: 15
В 2017 году в Чернигове появится 110 камер видеонаблюдения, установленных в рамках программы «Безпечне місто». Изначально планировалось, что их будет 75.
Изменения в программу были поддержаны депутатами Черниговского городского совета на 16 сессии.
Теперь общая стоимость составит 4,4 миллиона гривен.
Программа была запущена в прошлом году, когда на улицах появилось 30 первых видеокамер, объединенных в одну систему.
По своим техническим характеристикам каждая из камер позволяет четко различать лица и автомобильные номера.
Все видеопотоки в режиме online транслируются в Главное управление Национальной полиции в Черниговской области.
А вот свободный доступ к записям полицейские отказались предоставить.
Источник: 0462.ua
Рекомендуем похожее:
Сколько новых троллейбусов будет иметь город Чернигов в этом году?
Одним из решений, принятых вчера исполкомом Черниговского городского совета, предлагается в 2017
Черниговцев обезопасят ещё на 3 дополнительных миллиона
Вчера, 15 февраля, черниговский исполком внёс правки в программу «Безпечне місто», увеличив
Сегодня в Чернигове будут решать судьбу велодорожек
На сессии Черниговского городского совета, которая пройдет сегодня, 26 января, депутаты рассмотрят
В Чернигове начали устанавливать видеокамеры в рамках программы «Безопасный ...
– В этом году по городу появится 30 видеокамер. Сейчас устанавливается и подключается по 4 каждый
Полиция намерена обратиться к новому мэру Чернигова с предложением по устан ...
В Чернигове неистовствуют автоворы: они взламывают замки в машинах и выносят все ценное, что есть
Черниговскому троллейбусному управлению выделили 8 миллионов
В ходе 52-й сессии Черниговского городского совета депутаты поддержали внесение изменений в
Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области? Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат...
Добавить комментарий!