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На улицах Чернигова установят более 100 камер слежения

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:38
  • Просмотров: 15
На улицах Чернигова установят более 100 камер слежения
В 2017 году в Чернигове появится 110 камер видеонаблюдения, установленных в рамках программы «Безпечне місто». Изначально планировалось, что их будет 75.

Изменения в программу были поддержаны депутатами Черниговского городского совета на 16 сессии.

Теперь общая стоимость составит 4,4 миллиона гривен.

Программа была запущена в прошлом году, когда на улицах появилось 30 первых видеокамер, объединенных в одну систему.

По своим техническим характеристикам каждая из камер позволяет четко различать лица и автомобильные номера.

Все видеопотоки в режиме online транслируются в Главное управление Национальной полиции в Черниговской области.

А вот свободный доступ к записям полицейские отказались предоставить.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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