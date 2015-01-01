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В Главном управлении ДФС в области рассказали, что из зоны АТО вернулся еще один черниговский налоговый милиционер
- Сегодня, 13:01
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На днях коллектив Главного управления ДФС в области встретил своего коллегу - налогового милиционера, который вернулся из зоны АТО.
Юрий Шелупець проходил службу на Востоке страны в составе спецподразделения
налоговой милиции ДФС «Фантом» с октября 2016 года. основной задачей
спецподразделения является противодействие незаконному перемещению товаров через линию
размежевания с оккупированными территориями. Налоговые милиционеры совместно с
сотрудниками других правоохранительных органов разоблачают финансовые преступления в
зоне АТО и противодействуют терроризму. В настоящее время еще 11 черниговских налоговых
милиционеров остаются в зоне проведения антитеррористической операции.
В Главном управлении отмечают, что их сотрудники несут службу в
составе спецподразделения уже более 2 лет - с февраля 2015 года За это время произошло 8
ротаций, во время которых 60 раз налоговые милиционеры выезжали в зону проведения
АТО.
Отдел организации работы
ГУ ДФС в Черниговской области.
Юрий Шелупець проходил службу на Востоке страны в составе спецподразделения
налоговой милиции ДФС «Фантом» с октября 2016 года. основной задачей
спецподразделения является противодействие незаконному перемещению товаров через линию
размежевания с оккупированными территориями. Налоговые милиционеры совместно с
сотрудниками других правоохранительных органов разоблачают финансовые преступления в
зоне АТО и противодействуют терроризму. В настоящее время еще 11 черниговских налоговых
милиционеров остаются в зоне проведения антитеррористической операции.
В Главном управлении отмечают, что их сотрудники несут службу в
составе спецподразделения уже более 2 лет - с февраля 2015 года За это время произошло 8
ротаций, во время которых 60 раз налоговые милиционеры выезжали в зону проведения
АТО.
Отдел организации работы
ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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