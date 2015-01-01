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В Главном управлении ДФС в области рассказали, что из зоны АТО вернулся еще один черниговский налоговый милиционер

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:01
  • Просмотров: 9
В Главном управлении ДФС в области рассказали, что из зоны АТО вернулся еще один черниговский налоговый милиционерНа днях коллектив Главного управления ДФС в области встретил своего коллегу - налогового милиционера, который вернулся из зоны АТО.

Юрий Шелупець проходил службу на Востоке страны в составе спецподразделения

налоговой милиции ДФС «Фантом» с октября 2016 года. основной задачей

спецподразделения является противодействие незаконному перемещению товаров через линию

размежевания с оккупированными территориями. Налоговые милиционеры совместно с

сотрудниками других правоохранительных органов разоблачают финансовые преступления в

зоне АТО и противодействуют терроризму. В настоящее время еще 11 черниговских налоговых

милиционеров остаются в зоне проведения антитеррористической операции.

В Главном управлении отмечают, что их сотрудники несут службу в

составе спецподразделения уже более 2 лет - с февраля 2015 года За это время произошло 8

ротаций, во время которых 60 раз налоговые милиционеры выезжали в зону проведения

АТО.

Отдел организации работы

ГУ ДФС в Черниговской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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