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Фискальной службой области разоблачено дельцов, которые формировали налоговый кредит с «воздух»
- Сегодня, 13:28
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Как сообщили в управлении аудита ГУ ДФС в Черниговской области, в результате мониторинга баз данных выявлено махинаторов, которые формировали своим партнерам налоговый кредит по «воздух», что давало возможность не платить НДС.
Предприятие ООО «П», которое только зарегистрировались, начало манипулировать
показателями налоговой отчетности. Так, в январе - феврале текущего года
приобрело одежду, обувь, ткани, сахар, кофе и другие товары на общую сумму 63
млн.грн., в т.ч. НДС - 10,5 млн.грн.
В течение этого периода и на такую же сумму предприятие ООО «П» предоставляло
консультационные и транспортные услуги, осуществляло разработку, ремонт, погрузочно
разгрузочные работы, маркетинговое исследование, а также продажа масла
подсолнечного, шрота не гранулированных единственному покупателю ООО & quot; С & quot ;. При этом,
ловкие дельцы осуществляли такую деятельность не имея ни основных средств, ни
производственных мощностей, ни достаточного количества трудовых ресурсов. налоговую
отчетность ООО «П» в контролирующий орган не подавал.
Обнаружив этот факт, управлением аудита были приняты меры по
блокирования распространения сомнительного налогового кредита и недопущения
неуплаты НДС предприятиями - выгодоприобретателями.
Материалы проверки переданы в правоохранительные органы.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Предприятие ООО «П», которое только зарегистрировались, начало манипулировать
показателями налоговой отчетности. Так, в январе - феврале текущего года
приобрело одежду, обувь, ткани, сахар, кофе и другие товары на общую сумму 63
млн.грн., в т.ч. НДС - 10,5 млн.грн.
В течение этого периода и на такую же сумму предприятие ООО «П» предоставляло
консультационные и транспортные услуги, осуществляло разработку, ремонт, погрузочно
разгрузочные работы, маркетинговое исследование, а также продажа масла
подсолнечного, шрота не гранулированных единственному покупателю ООО & quot; С & quot ;. При этом,
ловкие дельцы осуществляли такую деятельность не имея ни основных средств, ни
производственных мощностей, ни достаточного количества трудовых ресурсов. налоговую
отчетность ООО «П» в контролирующий орган не подавал.
Обнаружив этот факт, управлением аудита были приняты меры по
блокирования распространения сомнительного налогового кредита и недопущения
неуплаты НДС предприятиями - выгодоприобретателями.
Материалы проверки переданы в правоохранительные органы.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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