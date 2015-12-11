﻿﻿ В украинке на границе изъято таблетки феназепама » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » В украинке на границе изъято таблетки феназепама
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

В украинке на границе изъято таблетки феназепама

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:01
  • Просмотров: 26
В украинке на границе изъято таблетки феназепамаВчера, в международном железнодорожном пункте пропуска «Горностаевка» оформлялся на въезд в Украину поезд сообщением «Санкт-Петербург - Киев».

В ходе совместного с сотрудником

таможни досмотра личных вещей одной из

пассажирок, 60-летней гражданки Украины

обнаружены 50 таблеток феназепама.

За нарушение таможенных правил

гражданку привлечено к

административной ответственности, а запрещенные к перевозке через

государственную границу медикаменты удалены.

Помощник начальника пограничного отряда

- Начальник пресс-службы

подполковник О.В.Дудкошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Обстановка на границе в пределах региона

За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах

Похищенный автомобиль остановили на границе

В международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи», под оформление на въезд в Украину

Обстановка на границе в пределах региона

За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах

Венди с патронами через границу не пускает

Вчера, в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» по «зеленому коридору» на

У водителя на границе изъяли 67 литров бренди

Вчера, в международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Новые Яриловичи», под

Нумизмату из России коллекцию сократили на черниговской границе

На днях, во время оформления в международном пункте пропуска для железнодорожного сообщения
﻿
Видео
Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области? Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети