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В украинке на границе изъято таблетки феназепама
- Сегодня, 14:01
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Вчера, в международном железнодорожном пункте пропуска «Горностаевка» оформлялся на въезд в Украину поезд сообщением «Санкт-Петербург - Киев».
В ходе совместного с сотрудником
таможни досмотра личных вещей одной из
пассажирок, 60-летней гражданки Украины
обнаружены 50 таблеток феназепама.
За нарушение таможенных правил
гражданку привлечено к
административной ответственности, а запрещенные к перевозке через
государственную границу медикаменты удалены.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник О.В.Дудко
В ходе совместного с сотрудником
таможни досмотра личных вещей одной из
пассажирок, 60-летней гражданки Украины
обнаружены 50 таблеток феназепама.
За нарушение таможенных правил
гражданку привлечено к
административной ответственности, а запрещенные к перевозке через
государственную границу медикаменты удалены.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник О.В.Дудко
Источник: 4ernigiv.info
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