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Обстановка на границе в пределах региона
- Сегодня, 14:35
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За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах Черниговской области не произошло, она оставалась стабильной и контролируемой.
На всем участке государственной границе охраняется усиленно, в
пунктах пропуска осуществляется усиленный пограничный контроль.
Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность
государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и
надлежащую безопасность лиц, пересекающих государственную границу.
За нарушение государственной границы задержан один человек.
Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено
7,3 тыс. Человек и 1,7 тыс. Транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано
уменьшение пассажирского и транспортного потоков на 18% и 6% соответственно.
Через государственную границу не пропущено 4 человека, из которых один незаконный
мигрант и 2 гражданина России, не имели документов на право пересечения
государственной границы.
К административной ответственности за нарушение государственной границы
и нарушение правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства
в Украине привлечено 2 человека, на которых наложен штраф 510 гривен.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник О.В.Дудко
На всем участке государственной границе охраняется усиленно, в
пунктах пропуска осуществляется усиленный пограничный контроль.
Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность
государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и
надлежащую безопасность лиц, пересекающих государственную границу.
За нарушение государственной границы задержан один человек.
Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено
7,3 тыс. Человек и 1,7 тыс. Транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано
уменьшение пассажирского и транспортного потоков на 18% и 6% соответственно.
Через государственную границу не пропущено 4 человека, из которых один незаконный
мигрант и 2 гражданина России, не имели документов на право пересечения
государственной границы.
К административной ответственности за нарушение государственной границы
и нарушение правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства
в Украине привлечено 2 человека, на которых наложен штраф 510 гривен.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник О.В.Дудко
Источник: 4ernigiv.info
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