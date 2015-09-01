4ернігів.інфо » Стрічка новин » ГАСК проверила деятельность уполномоченного органа на Черниговщине
ГАСК проверила деятельность уполномоченного органа на Черниговщине
- Сегодня, 15:01
- Просмотров: 27
Управлением Государственной архитектурно-строительной инспекции в Черниговской области проверена деятельность отдела градостроительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нежинской районной государственной администрации.
В ходе проверки выявлены нарушения Порядка предоставления уполномоченным органом градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка. Так, первичные документы выдаются на объекты, проектирование которых не требует получения градостроительных условий и ограничений; к соответствующему заявлению заказчиком не добавляется заверенная в установленном порядке копия документа о праве собственности (пользования) земельным участком и тому подобное.
На основании выявленных нарушений должностными лицами Управления Госархстройинспекции в Черниговской области отменены семь градостроительных условий и ограничений. В частности, по объектам «Реконструкция коммунального заведения Нежинского районного дома культуры с устройством внутренних санитарных узлов по ул. Независимости, 4-А, в с. Талалаевка, Нежинского р-на »(заказчик - отдел культуры Нежинской РГА) «Пилорама мощностью 10 куб.м / изм СП« Нижинрайагролисництво »(заказчик - Нежинское районное дочернее агролесохозяйственное специализированное предприятие« Нижинрайагролисництво ») и др.
Пресс-служба ГАСК Украины
В ходе проверки выявлены нарушения Порядка предоставления уполномоченным органом градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка. Так, первичные документы выдаются на объекты, проектирование которых не требует получения градостроительных условий и ограничений; к соответствующему заявлению заказчиком не добавляется заверенная в установленном порядке копия документа о праве собственности (пользования) земельным участком и тому подобное.
На основании выявленных нарушений должностными лицами Управления Госархстройинспекции в Черниговской области отменены семь градостроительных условий и ограничений. В частности, по объектам «Реконструкция коммунального заведения Нежинского районного дома культуры с устройством внутренних санитарных узлов по ул. Независимости, 4-А, в с. Талалаевка, Нежинского р-на »(заказчик - отдел культуры Нежинской РГА) «Пилорама мощностью 10 куб.м / изм СП« Нижинрайагролисництво »(заказчик - Нежинское районное дочернее агролесохозяйственное специализированное предприятие« Нижинрайагролисництво ») и др.
Пресс-служба ГАСК Украины
Источник: 4ernigiv.info
Рекомендуем похожее:
На Черниговщине проведено 101 проверку лицензиатов
В течение 2016 Управлением Государственной архитектурно-строительной инспекции в Черниговской
ГАСК в Черниговской области провела 14 проверок за 10 месяцев в сфере градо ...
Управление Государственной архитектурно-строительной инспекции в Черниговской области в рамках
ГАСК в судебном порядке доказала правомерность наложения штрафа на застройщ ...
Киевский апелляционный административный суд признал правомерными действия Управления
На Черниговщине приостановлено действие 36 лицензий на строительство
За 10 месяцев 2016 Управлением Государственной архитектурно-строительной инспекции в Черниговской
ГАСК выявлены нарушения при строительстве системы водоснабжения на Чернигов ...
Управлением Госархстройинспекции в Черниговской области был зафиксирован целый ряд нарушений
ГАСИ остановила стройку в г. Нежине Черниговской области
Управление Государственной архитектурно-строительной инспекции в Черниговской области остановило
Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области? Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат...
Добавить комментарий!