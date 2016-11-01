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Пограничники обнаружили контрабандные сигареты в конструктивных особенностях 5 автомобилей
- Сегодня, 15:16
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В пунктах пропуска на государственной границе Украины сотрудники Госпогранслужбы во время мер контроля, в том числе и работников фискальной службы, обнаружили транспортные средства, конструктивные особенности которых нарушители использовали для скрытого перемещения табачной продукции.
Так, вчера пограничники Мостиского отряда обнаружили тайники с сигаретами в двух украинских. На оформление в пункте пропуска «Краковец» прибыли два транспортных средства «Опель», под управлением граждан Украины. В обоих случаях наши соотечественники устроили тайники в рабочих колесах и в заднему бамперу, где пытались скрыть 250 и 290 пачек сигарет соответственно. На правонарушителей были в установленном порядке составлены протоколы, а сами нарушители лишились контрабандного табака.
Еще два транспортных средства обнаружили пограничники Луцкого и Львовского отрядов в пунктах пропуска «Ягодин» и «груша», что на границе с Польшей. В автомобиле «Фольсваген», который прибыл под управлением гражданина Украины, погранично-таможенного группа обнаружила тайники в багажном отделении автомобиля. Таким образом наш соотечественник пытался перевезти через границу более 230 пачек сигарет. А в транспортном средстве «Ауди», еще один наш соотечественник также пытался скрыто переместить табачную продукцию. В результате углубленной проверки в запасном колесе авто пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили 105 пачек сигарет.
А сегодня ночью пограничники Чопского отряда обнаружили гражданина Румынии, который попытался переместить через границу табачные изделия. В пункт пропуска «Тиса» иностранец прибыл автомобилем «Мерседес» польской регистрации и направлялся на выезд из Украины. Принимая во внимание все риски наличии запрещенных к перемещению через государственную границу предметов, пограничники направили автомобиль на углубленный осмотр. Во время проверки правоохранители обнаружили под обшивкой потолка салона более тысячи пачек табачных изделий. В результате чего мужчина лишился не только контрабандного табака, но и своего автомобиля на общую сумму более 110 000 гривен.
Так, вчера пограничники Мостиского отряда обнаружили тайники с сигаретами в двух украинских. На оформление в пункте пропуска «Краковец» прибыли два транспортных средства «Опель», под управлением граждан Украины. В обоих случаях наши соотечественники устроили тайники в рабочих колесах и в заднему бамперу, где пытались скрыть 250 и 290 пачек сигарет соответственно. На правонарушителей были в установленном порядке составлены протоколы, а сами нарушители лишились контрабандного табака.
Еще два транспортных средства обнаружили пограничники Луцкого и Львовского отрядов в пунктах пропуска «Ягодин» и «груша», что на границе с Польшей. В автомобиле «Фольсваген», который прибыл под управлением гражданина Украины, погранично-таможенного группа обнаружила тайники в багажном отделении автомобиля. Таким образом наш соотечественник пытался перевезти через границу более 230 пачек сигарет. А в транспортном средстве «Ауди», еще один наш соотечественник также пытался скрыто переместить табачную продукцию. В результате углубленной проверки в запасном колесе авто пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили 105 пачек сигарет.
А сегодня ночью пограничники Чопского отряда обнаружили гражданина Румынии, который попытался переместить через границу табачные изделия. В пункт пропуска «Тиса» иностранец прибыл автомобилем «Мерседес» польской регистрации и направлялся на выезд из Украины. Принимая во внимание все риски наличии запрещенных к перемещению через государственную границу предметов, пограничники направили автомобиль на углубленный осмотр. Во время проверки правоохранители обнаружили под обшивкой потолка салона более тысячи пачек табачных изделий. В результате чего мужчина лишился не только контрабандного табака, но и своего автомобиля на общую сумму более 110 000 гривен.
Источник: 4ernigiv.info
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