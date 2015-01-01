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Тепло всем потребителям должны поставляться централизовано. Такое пожелание высказал на заседании исполнительного комитета городской голова Владислав Атрошенко, пишет «Чернігівщина. Події і коментарі».
Мэр сослался на опыт стран Европейского союза, в частности – стран Балтии, где, по его словам, индивидуально отопление разрешено только в случае невозможности подведения сети.
В Чернигове же, по мнению мэра, в этом вопросе нет порядка. Новые дома строятся под индивидуальное отопление, тогда как старые остаются на централизованном.
По мнению городского головы, либо весь город должен переходить на индивидуальное отопление, либо «прекращать всё это».
Со ссылкой на Государственную архитектурно-строительную комиссию Владислав Атрошенко рассказал, что в строящихся домах возле гостиницы «Придеснянской» предусмотрено индивидуальное отопление, хотя в доме такой этажности, это опасно.
Индивидуальное отопление в Чернигове мэру не по душе
- Сегодня, 16:02
- Просмотров: 25
Тепло всем потребителям должны поставляться централизовано. Такое пожелание высказал на заседании исполнительного комитета городской голова Владислав Атрошенко, пишет «Чернігівщина. Події і коментарі».
Мэр сослался на опыт стран Европейского союза, в частности – стран Балтии, где, по его словам, индивидуально отопление разрешено только в случае невозможности подведения сети.
В Чернигове же, по мнению мэра, в этом вопросе нет порядка. Новые дома строятся под индивидуальное отопление, тогда как старые остаются на централизованном.
По мнению городского головы, либо весь город должен переходить на индивидуальное отопление, либо «прекращать всё это».
Со ссылкой на Государственную архитектурно-строительную комиссию Владислав Атрошенко рассказал, что в строящихся домах возле гостиницы «Придеснянской» предусмотрено индивидуальное отопление, хотя в доме такой этажности, это опасно.
Источник: 0462.ua
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