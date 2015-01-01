4ернігів.інфо » Стрічка новин » Корюковская трагедия - забвению не подлежит
Корюковская трагедия - забвению не подлежит
- Сегодня, 16:15
- Просмотров: 27
Жертв крупнейшей нацистской карательной акции в Европе во время Второй мировой войны 1939-1945 годов почтили вчера, 1 марта в Корюковке. 74 года назад маленький городок на Полесье были сожжены дотла, а около 7000 его жителей безжалостно казнены.
По случаю годовщины Корюковской трагедии возле Мемориала в честь героического сопротивления жителей Корюковки нацистским захватчикам состоялся скорбный митинг. Присутствующие почтили память погибших в марте 1943 года минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.
Выступая перед участниками митинга, первый заместитель председателя Черниговской областной государственной администрации Леонид Сахневич акцентировал внимание на важности сохранения памяти о страшных испытаниях, выпавших Украины на пути к заветной независимости.
- Сохранение памяти о преступлениях против нашего народа - дело, нужна не только и не столько прошлым и настоящем поколением, сколько будущим. Мы должны донести до них правду о цене, которую наш народ заплатил за свою свободу и государственность, - отметил Леонид Сахневич.
К участникам скорбного мероприятия также обратились председатель областного совета Игорь Вдовенко, народный депутат Украины Анатолий Евлахов, Корюковский мэр Ратан Ахмедов, представитель Украинского института национальной памяти в Черниговской области Сергей Бутко, председатель Черниговского областного отделения Украинского союза узников-жертв фашизма Нина зубок и председатель Корюковской районной организации ветеранов Украины Валентина Погребная.
По окончании митинга на месте перезахоронения останков жертв Корюковской трагедии в урочище Гай состоялась поминальная литые
По случаю годовщины Корюковской трагедии возле Мемориала в честь героического сопротивления жителей Корюковки нацистским захватчикам состоялся скорбный митинг. Присутствующие почтили память погибших в марте 1943 года минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.
Выступая перед участниками митинга, первый заместитель председателя Черниговской областной государственной администрации Леонид Сахневич акцентировал внимание на важности сохранения памяти о страшных испытаниях, выпавших Украины на пути к заветной независимости.
- Сохранение памяти о преступлениях против нашего народа - дело, нужна не только и не столько прошлым и настоящем поколением, сколько будущим. Мы должны донести до них правду о цене, которую наш народ заплатил за свою свободу и государственность, - отметил Леонид Сахневич.
К участникам скорбного мероприятия также обратились председатель областного совета Игорь Вдовенко, народный депутат Украины Анатолий Евлахов, Корюковский мэр Ратан Ахмедов, представитель Украинского института национальной памяти в Черниговской области Сергей Бутко, председатель Черниговского областного отделения Украинского союза узников-жертв фашизма Нина зубок и председатель Корюковской районной организации ветеранов Украины Валентина Погребная.
По окончании митинга на месте перезахоронения останков жертв Корюковской трагедии в урочище Гай состоялась поминальная литые
Источник: pik.cn.ua
Рекомендуем похожее:
День скорби в Чернигове. Почтение памяти погибших во Второй мировой войне.
22 июня во День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине в Чернигове состоялось
В Чернигове прошел митинг по случаю 201-й годовщины со дня рождения Шевченк ...
По всей Украине прошли акции памяти Тараса Шевченко
В Чернигове почтили память жертв Холокоста
«Помяни, Господи, жертв Катастрофы и героев ее» — под таким названием 23 января открыта выставка в
Сегодня перезахоронят 35 жертв Корюковской трагедии
10 декабря 2013 в городе Корюковка Черниговской области состоится мемориальное мероприятие по
Жертвы Корюковской трагедии будут торжественно перезахоронены
Во вторник, 10 декабря в г. Корюковка Черниговской области состоится торжественное перезохоронение
На поиск, эксгумацию и перезахоронение жертв Корюковской трагедии из госбюд ...
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины
Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области? Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат...
Добавить комментарий!