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Корюковская трагедия - забвению не подлежит

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:15
  • Просмотров: 27
Корюковская трагедия - забвению не подлежитЖертв крупнейшей нацистской карательной акции в Европе во время Второй мировой войны 1939-1945 годов почтили вчера, 1 марта в Корюковке. 74 года назад маленький городок на Полесье были сожжены дотла, а около 7000 его жителей безжалостно казнены.

По случаю годовщины Корюковской трагедии возле Мемориала в честь героического сопротивления жителей Корюковки нацистским захватчикам состоялся скорбный митинг. Присутствующие почтили память погибших в марте 1943 года минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Выступая перед участниками митинга, первый заместитель председателя Черниговской областной государственной администрации Леонид Сахневич акцентировал внимание на важности сохранения памяти о страшных испытаниях, выпавших Украины на пути к заветной независимости.

- Сохранение памяти о преступлениях против нашего народа - дело, нужна не только и не столько прошлым и настоящем поколением, сколько будущим. Мы должны донести до них правду о цене, которую наш народ заплатил за свою свободу и государственность, - отметил Леонид Сахневич.

К участникам скорбного мероприятия также обратились председатель областного совета Игорь Вдовенко, народный депутат Украины Анатолий Евлахов, Корюковский мэр Ратан Ахмедов, представитель Украинского института национальной памяти в Черниговской области Сергей Бутко, председатель Черниговского областного отделения Украинского союза узников-жертв фашизма Нина зубок и председатель Корюковской районной организации ветеранов Украины Валентина Погребная.

По окончании митинга на месте перезахоронения останков жертв Корюковской трагедии в урочище Гай состоялась поминальная литыешаблоны для dleскачать фильмы


Источник: pik.cn.ua

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