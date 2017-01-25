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В течении 5 лет в Чернигове сделают остановки единого формата
- Сегодня, 16:33
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28 февраля во время пленарного заседания 16-й сессии городского совета Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко сообщил, что в городе в течение 5 лет большинство остановочных комплексов будет приведена к единому формату. Это будет прозрачная остановка европейского образца, без встроенного МАФа для торговли. Остановки с торговыми павильонами останутся только на периферии города - в некоторых спальных районах.
Вопрос выделения средств на новые остановки было одним из самых дискуссионных перед началом сессии. Группа предпринимателей, которые сейчас арендуют землю под этими комплексами, просили не закладывать деньги на обновление в бюджете города не трогать их торговые павильоны. Зато другие черниговцы во время сессии призвали мэра и депутатов убрать уродливые МАФы, в которых торгуют сигаретами и пивом на остановках общественного транспорта.
Мэр предложил представителям бизнеса, которые являются сегодня владельцами этих МАФов, самостоятельно определять ежегодно до 100 мест, где будут устанавливаться новые остановки и передавать их на рассмотрение городской власти. Таким образом, по словам городского головы, это демократический механизм, ведь именно предприниматели будут определять новые места для остановок и смогут убрать свои комплексы из улиц города постепенно, в течение 3-5 лет.
- Это предложение демократическая по форме и справедливая по времени. Но и дискуссии, оставлять торговлю сигаретами и пивом возле школ, в центре города и в киосках уродливых архитектурных форм, которые портят внешний вид 1300-летнего Чернигова, не может быть, - подчеркнул городской голова. - Я за компромиссы, но не надо манипулировать мнением общества и блокировать развитие города, - сказал Владислав Атрошенко.
В городе Чернигове находится 458 мест, где останавливается общественный транспорт. Из них примерно на 150 располагаются павильоны для торговли. Первые в городе две новые остановки общественного транспорта были установлены в январе. После изучения мнения граждан их конструкция будет доработана. В бюджете города на 2017 год на установку новых остановок предусмотрено 9 млн 750 тыс грн.
Вопрос выделения средств на новые остановки было одним из самых дискуссионных перед началом сессии. Группа предпринимателей, которые сейчас арендуют землю под этими комплексами, просили не закладывать деньги на обновление в бюджете города не трогать их торговые павильоны. Зато другие черниговцы во время сессии призвали мэра и депутатов убрать уродливые МАФы, в которых торгуют сигаретами и пивом на остановках общественного транспорта.
Мэр предложил представителям бизнеса, которые являются сегодня владельцами этих МАФов, самостоятельно определять ежегодно до 100 мест, где будут устанавливаться новые остановки и передавать их на рассмотрение городской власти. Таким образом, по словам городского головы, это демократический механизм, ведь именно предприниматели будут определять новые места для остановок и смогут убрать свои комплексы из улиц города постепенно, в течение 3-5 лет.
- Это предложение демократическая по форме и справедливая по времени. Но и дискуссии, оставлять торговлю сигаретами и пивом возле школ, в центре города и в киосках уродливых архитектурных форм, которые портят внешний вид 1300-летнего Чернигова, не может быть, - подчеркнул городской голова. - Я за компромиссы, но не надо манипулировать мнением общества и блокировать развитие города, - сказал Владислав Атрошенко.
В городе Чернигове находится 458 мест, где останавливается общественный транспорт. Из них примерно на 150 располагаются павильоны для торговли. Первые в городе две новые остановки общественного транспорта были установлены в январе. После изучения мнения граждан их конструкция будет доработана. В бюджете города на 2017 год на установку новых остановок предусмотрено 9 млн 750 тыс грн.
Источник: pik.cn.ua
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