﻿﻿ Сообщить в прокуратуру о торговле людьми можно через Интернет » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Сообщить в прокуратуру о торговле людьми можно через Интернет
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Сообщить в прокуратуру о торговле людьми можно через Интернет

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:20
  • Просмотров: 21
Сообщить в прокуратуру о торговле людьми можно через Интернет Прокуратурой области введен возможность подачи гражданами устных заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, связанных с торговлей людьми с помощью средств телефонной связи, то есть по телефону «горячей линии» и их направления с использованием средств электронной связи - через Интернет.

Прием таких заявлений и сообщений в прокуратуре области осуществляется ежедневно, сообщает пресс-служба.

Электронные заявления и сообщения принимаются на адрес электронной почты ch.obl.prok.04.2.4@chrg.gp.gov.ua, устные - круглосуточно по телефону «горячей линии» (0462) 67-40-86.

Требования к электронному обращения и образец заявления о совершении уголовного преступления размещен на сайте прокуратуры области по ссылке http://chrg.gp.gov.ua/ua/cherngltl.html в рубрике «Горячая линия для сообщений об уголовных правонарушениях, связанных с торговлей людьми ».шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: pik.cn.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

В Чернигове – новая услуга: позвонил в полицию – получил СМС

Черниговская полиция первой в Украине внедрила новый информационный сервис – программу

Введены новые сертификаты приема электронной отчетности ДФС

Аккредитованный центр сертификации ключей Информационно-справочного департамента Государственной

Фискальная служба области на связи с общественностью

В ноябре состоятся сеансы телефонной связи «горячая линия» ГУ ДФС в Черниговской области:

Налоговая: Актуальные вопросы «горячей линии»

На вопрос, поступавшие в ходе проведения сеанса телефонной связи «горячая линия»

Вниманию черниговцев: увидели нарушения избирательного законодательства – з ...

В Управлении СБУ в Черниговской области действует телефон доверия для сообщений о правонарушениях

В Черниговской области с торговлей людьми будут бороться еще эффективнее

На Черниговщине начинается проект по внедрению Национального механизма взаимодействия субъектов,
﻿
Видео
Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области? Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети