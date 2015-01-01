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Сообщить в прокуратуру о торговле людьми можно через Интернет
- Сегодня, 17:20
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Прокуратурой области введен возможность подачи гражданами устных заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, связанных с торговлей людьми с помощью средств телефонной связи, то есть по телефону «горячей линии» и их направления с использованием средств электронной связи - через Интернет.
Прием таких заявлений и сообщений в прокуратуре области осуществляется ежедневно, сообщает пресс-служба.
Электронные заявления и сообщения принимаются на адрес электронной почты ch.obl.prok.04.2.4@chrg.gp.gov.ua, устные - круглосуточно по телефону «горячей линии» (0462) 67-40-86.
Требования к электронному обращения и образец заявления о совершении уголовного преступления размещен на сайте прокуратуры области по ссылке http://chrg.gp.gov.ua/ua/cherngltl.html в рубрике «Горячая линия для сообщений об уголовных правонарушениях, связанных с торговлей людьми ».
Прием таких заявлений и сообщений в прокуратуре области осуществляется ежедневно, сообщает пресс-служба.
Электронные заявления и сообщения принимаются на адрес электронной почты ch.obl.prok.04.2.4@chrg.gp.gov.ua, устные - круглосуточно по телефону «горячей линии» (0462) 67-40-86.
Требования к электронному обращения и образец заявления о совершении уголовного преступления размещен на сайте прокуратуры области по ссылке http://chrg.gp.gov.ua/ua/cherngltl.html в рубрике «Горячая линия для сообщений об уголовных правонарушениях, связанных с торговлей людьми ».
Источник: pik.cn.ua
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