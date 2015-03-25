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Налоговая: В помощь плательщикам: налоговый календарь на март 2017
- Сегодня, 13:02
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Для своевременного представления отчетности в органы Государственной фискальной службы Украины и уплаты налогов и сборов в бюджет Черниговская ОГНИ напоминает плательщикам о сроках отчетности и уплаты налогов, сборов (платежей) в марте 2017:
Последний день подачи отчетности:
1 марта 2017: - налоговой
декларации по налогу на прибыль
предприятий по 2016 плательщиками, у которых налоговый период равен
календарному году; финансовой отчетности за 2016 в органы ДФС
плательщиками налога на прибыль, у которых отчетный период равен
календарному году; расчета налога на прибыль нерезидента,
осуществляющего деятельность на территории Украины через постоянное представительство,
на основании отдельного баланса финансово-хозяйственной деятельности, за 2016
год плательщиками, у которых налоговый период равен календарному году;
расчета налога на прибыль постоянного представительства нерезидента,
определенного путем применения к сумме полученного дохода коэффициента
0,7, за 2016 плательщиками, у которых налоговый период равен
календарному году; налоговой декларации плательщика единого налога -
физического лица - предпринимателя по 2016 плательщиками, отнесенными к 1 и
2 групп;
9 марта 2017: - отчетов об объемах производства и реализации
спирта, алкогольных напитков, табачных изделий (формы отчетов № 1-РС,
№ 2-РС№ 3 РС) за февраль 2017 г. .; отчетов об объемах приобретения и
реализации алкогольных напитков в оптовой сети, табачных изделий в
оптовой сети (формы отчетов № 1-ОА, № 1-ОТ) за февраль 2017;
10 марта 2017: декларации о максимальных розничных ценах на
подакцизные товары / продукцию (п. 4 разд. II порядка составления и представления
Декларации о максимальных розничных ценах на подакцизные товары
(Продукцию), утвержденного приказом Министерства финансов Украины
от 25.03.2015 № 359 «Об утверждении формы Декларации о
максимальные розничные цены на подакцизные товары (продукцию), Порядка
составления и представления Декларации о максимальных розничных ценах на
подакцизные товары / продукцию »(далее - Приказ № 359))
15 марта 2017: - отчета об использовании книг учета
расчетных операций (расчетных книжек) (форма № ЗВР-1) за
Февраль 2017; справки об использованных расчетных книжках за февраль
2017;
16 марта 2017: заявления о переходе на упрощенную систему
налогообложения со II квартала 2017 года и расчета дохода за предыдущий
календарный год;
20 марта 2017: - налоговой декларации по налогу на добавленную
стоимость, налоговой декларации по акцизному налогу, налоговой декларации
по плате за землю (земельный налог и / или арендная плата за земельные
участка государственной или коммунальной собственности) (кроме граждан) за февраль
2017 в случае непредставления налоговой декларации на 2017, налоговой
декларации по рентной плате; отчета о суммах начисленной заработной платы
(Дохода, денежного обеспечения, помощи, компенсации) застрахованных
лиц и суммах начисленного единого взноса на общеобязательное
государственное социальное страхование в органы доходов и сборов (форма № Д4
(Месячная)) за февраль 2017;
21 марта 2017: заявления об отказе от упрощенной системы
налогообложения со II квартала 2017;
25 марта 2017: декларации о максимальных розничных ценах на
подакцизные товары / продукцию.
Последний день уплаты налога, сбора (платежа):
2 марта 2017: - налога на доходы физических лиц, военного
сбора, платы за землю (кроме граждан), налога на добавленную стоимость,
акцизного налога, рентной платы за январь 2017;
10 марта 2017: налог на прибыль предприятия за 2016;
20 марта 2017: - авансового взноса по единому налогу на
Март 2017 плательщиками единого налога 1 и 2 группы; единого взноса
на общеобязательное государственное социальное страхование за февраль 2017
(Кроме горных предприятий); акцизного налога за февраль 2017 (доплаты
в случае необходимости) налогового обязательства по акцизному налогу на
табачные изделия, рассчитанного с учетом авансовых платежей,
осуществленных при приобретении марок акцизного налога;
28 марта 2017: единого взноса на общеобязательное государственное
социальное страхование горными предприятиями за февраль 2017;
30 марта 2017: платы за землю (кроме граждан) налога на
доходы физических лиц, военного сбора, налога на добавленную стоимость,
акцизного налога, рентной платы за февраль 2017 г. .; налога на доходы
физических лиц с общей суммы доходов в виде процентов, начисленных
за февраль 2017 на суммы банковских вкладных (депозитных) или текущих
счетов, сберегательных (депозитных) сертификатов, вкладов (депозитов) членов
кредитный кооператив в кредитной союзе.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Последний день подачи отчетности:
1 марта 2017: - налоговой
декларации по налогу на прибыль
предприятий по 2016 плательщиками, у которых налоговый период равен
календарному году; финансовой отчетности за 2016 в органы ДФС
плательщиками налога на прибыль, у которых отчетный период равен
календарному году; расчета налога на прибыль нерезидента,
осуществляющего деятельность на территории Украины через постоянное представительство,
на основании отдельного баланса финансово-хозяйственной деятельности, за 2016
год плательщиками, у которых налоговый период равен календарному году;
расчета налога на прибыль постоянного представительства нерезидента,
определенного путем применения к сумме полученного дохода коэффициента
0,7, за 2016 плательщиками, у которых налоговый период равен
календарному году; налоговой декларации плательщика единого налога -
физического лица - предпринимателя по 2016 плательщиками, отнесенными к 1 и
2 групп;
9 марта 2017: - отчетов об объемах производства и реализации
спирта, алкогольных напитков, табачных изделий (формы отчетов № 1-РС,
№ 2-РС№ 3 РС) за февраль 2017 г. .; отчетов об объемах приобретения и
реализации алкогольных напитков в оптовой сети, табачных изделий в
оптовой сети (формы отчетов № 1-ОА, № 1-ОТ) за февраль 2017;
10 марта 2017: декларации о максимальных розничных ценах на
подакцизные товары / продукцию (п. 4 разд. II порядка составления и представления
Декларации о максимальных розничных ценах на подакцизные товары
(Продукцию), утвержденного приказом Министерства финансов Украины
от 25.03.2015 № 359 «Об утверждении формы Декларации о
максимальные розничные цены на подакцизные товары (продукцию), Порядка
составления и представления Декларации о максимальных розничных ценах на
подакцизные товары / продукцию »(далее - Приказ № 359))
15 марта 2017: - отчета об использовании книг учета
расчетных операций (расчетных книжек) (форма № ЗВР-1) за
Февраль 2017; справки об использованных расчетных книжках за февраль
2017;
16 марта 2017: заявления о переходе на упрощенную систему
налогообложения со II квартала 2017 года и расчета дохода за предыдущий
календарный год;
20 марта 2017: - налоговой декларации по налогу на добавленную
стоимость, налоговой декларации по акцизному налогу, налоговой декларации
по плате за землю (земельный налог и / или арендная плата за земельные
участка государственной или коммунальной собственности) (кроме граждан) за февраль
2017 в случае непредставления налоговой декларации на 2017, налоговой
декларации по рентной плате; отчета о суммах начисленной заработной платы
(Дохода, денежного обеспечения, помощи, компенсации) застрахованных
лиц и суммах начисленного единого взноса на общеобязательное
государственное социальное страхование в органы доходов и сборов (форма № Д4
(Месячная)) за февраль 2017;
21 марта 2017: заявления об отказе от упрощенной системы
налогообложения со II квартала 2017;
25 марта 2017: декларации о максимальных розничных ценах на
подакцизные товары / продукцию.
Последний день уплаты налога, сбора (платежа):
2 марта 2017: - налога на доходы физических лиц, военного
сбора, платы за землю (кроме граждан), налога на добавленную стоимость,
акцизного налога, рентной платы за январь 2017;
10 марта 2017: налог на прибыль предприятия за 2016;
20 марта 2017: - авансового взноса по единому налогу на
Март 2017 плательщиками единого налога 1 и 2 группы; единого взноса
на общеобязательное государственное социальное страхование за февраль 2017
(Кроме горных предприятий); акцизного налога за февраль 2017 (доплаты
в случае необходимости) налогового обязательства по акцизному налогу на
табачные изделия, рассчитанного с учетом авансовых платежей,
осуществленных при приобретении марок акцизного налога;
28 марта 2017: единого взноса на общеобязательное государственное
социальное страхование горными предприятиями за февраль 2017;
30 марта 2017: платы за землю (кроме граждан) налога на
доходы физических лиц, военного сбора, налога на добавленную стоимость,
акцизного налога, рентной платы за февраль 2017 г. .; налога на доходы
физических лиц с общей суммы доходов в виде процентов, начисленных
за февраль 2017 на суммы банковских вкладных (депозитных) или текущих
счетов, сберегательных (депозитных) сертификатов, вкладов (депозитов) членов
кредитный кооператив в кредитной союзе.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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