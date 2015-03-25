﻿﻿ Налоговая: В помощь плательщикам: налоговый календарь на март 2017 » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Налоговая: В помощь плательщикам: налоговый календарь на март 2017
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Налоговая: В помощь плательщикам: налоговый календарь на март 2017

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:02
  • Просмотров: 28
Налоговая: В помощь плательщикам: налоговый календарь на март 2017Для своевременного представления отчетности в органы Государственной фискальной службы Украины и уплаты налогов и сборов в бюджет Черниговская ОГНИ напоминает плательщикам о сроках отчетности и уплаты налогов, сборов (платежей) в марте 2017:



Последний день подачи отчетности:

1 марта 2017: - налоговой

декларации по налогу на прибыль

предприятий по 2016 плательщиками, у которых налоговый период равен

календарному году; финансовой отчетности за 2016 в органы ДФС

плательщиками налога на прибыль, у которых отчетный период равен

календарному году; расчета налога на прибыль нерезидента,

осуществляющего деятельность на территории Украины через постоянное представительство,

на основании отдельного баланса финансово-хозяйственной деятельности, за 2016

год плательщиками, у которых налоговый период равен календарному году;

расчета налога на прибыль постоянного представительства нерезидента,

определенного путем применения к сумме полученного дохода коэффициента

0,7, за 2016 плательщиками, у которых налоговый период равен

календарному году; налоговой декларации плательщика единого налога -

физического лица - предпринимателя по 2016 плательщиками, отнесенными к 1 и

2 групп;

9 марта 2017: - отчетов об объемах производства и реализации

спирта, алкогольных напитков, табачных изделий (формы отчетов № 1-РС,

№ 2-РС№ 3 РС) за февраль 2017 г. .; отчетов об объемах приобретения и

реализации алкогольных напитков в оптовой сети, табачных изделий в

оптовой сети (формы отчетов № 1-ОА, № 1-ОТ) за февраль 2017;

10 марта 2017: декларации о максимальных розничных ценах на

подакцизные товары / продукцию (п. 4 разд. II порядка составления и представления

Декларации о максимальных розничных ценах на подакцизные товары

(Продукцию), утвержденного приказом Министерства финансов Украины

от 25.03.2015 № 359 «Об утверждении формы Декларации о

максимальные розничные цены на подакцизные товары (продукцию), Порядка

составления и представления Декларации о максимальных розничных ценах на

подакцизные товары / продукцию »(далее - Приказ № 359))

15 марта 2017: - отчета об использовании книг учета

расчетных операций (расчетных книжек) (форма № ЗВР-1) за

Февраль 2017; справки об использованных расчетных книжках за февраль

2017;

16 марта 2017: заявления о переходе на упрощенную систему

налогообложения со II квартала 2017 года и расчета дохода за предыдущий

календарный год;

20 марта 2017: - налоговой декларации по налогу на добавленную

стоимость, налоговой декларации по акцизному налогу, налоговой декларации

по плате за землю (земельный налог и / или арендная плата за земельные

участка государственной или коммунальной собственности) (кроме граждан) за февраль

2017 в случае непредставления налоговой декларации на 2017, налоговой

декларации по рентной плате; отчета о суммах начисленной заработной платы

(Дохода, денежного обеспечения, помощи, компенсации) застрахованных

лиц и суммах начисленного единого взноса на общеобязательное

государственное социальное страхование в органы доходов и сборов (форма № Д4

(Месячная)) за февраль 2017;

21 марта 2017: заявления об отказе от упрощенной системы

налогообложения со II квартала 2017;

25 марта 2017: декларации о максимальных розничных ценах на

подакцизные товары / продукцию.



Последний день уплаты налога, сбора (платежа):

2 марта 2017: - налога на доходы физических лиц, военного

сбора, платы за землю (кроме граждан), налога на добавленную стоимость,

акцизного налога, рентной платы за январь 2017;

10 марта 2017: налог на прибыль предприятия за 2016;

20 марта 2017: - авансового взноса по единому налогу на

Март 2017 плательщиками единого налога 1 и 2 группы; единого взноса

на общеобязательное государственное социальное страхование за февраль 2017

(Кроме горных предприятий); акцизного налога за февраль 2017 (доплаты

в случае необходимости) налогового обязательства по акцизному налогу на

табачные изделия, рассчитанного с учетом авансовых платежей,

осуществленных при приобретении марок акцизного налога;

28 марта 2017: единого взноса на общеобязательное государственное

социальное страхование горными предприятиями за февраль 2017;

30 марта 2017: платы за землю (кроме граждан) налога на

доходы физических лиц, военного сбора, налога на добавленную стоимость,

акцизного налога, рентной платы за февраль 2017 г. .; налога на доходы

физических лиц с общей суммы доходов в виде процентов, начисленных

за февраль 2017 на суммы банковских вкладных (депозитных) или текущих

счетов, сберегательных (депозитных) сертификатов, вкладов (депозитов) членов

кредитный кооператив в кредитной союзе.

Отдел организации работы Черниговской ОГНИшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Налоговая: За выбросы в атмосферный воздух платим больше

 Как проинформировала начальник отдела администрирования экологического налога и рентной

Налогоплательщики уплатили 510 млн. гривен в бюджеты Черниговской области

Бюджеты всех уровней Черниговской области в январе 2017 пополнились на 510 млн. Гривен за счет

Выбираем верный идентификатор формы декларации по налогу на прибыль

Черниговская ОГНИ сообщает следующее, приказом Министерства финансов Украины

На помощь плательщикам: сроки отчетности и уплаты налогов в декабря 2016 го ...

Для своевременного представления отчетности в фискальные органы и уплаты налогов и сборов в бюджет

Истекает срок представления годовой декларации по прибыли

Вниманию бухгалтеров!

Истекает срок представления декларации по единому налогу для 1 и 2 групп

Истекает срок представления декларации по единому налогу для 1 и 2 групп
﻿
Видео
Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области? Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети