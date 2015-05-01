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Более 9 километров браконьерских сетей уничтожили во время акции
- Сегодня, 13:40
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Рыбный патруль и общественность вместе уничтожили более 9 километров «рыбных убийц»
1 марта 2017 состоялась Акция по утилизации браконьерских сетей и других орудий незаконного вылова
Часть сетей передана волонтерам, которые изготавливают маскировочные сетки для зоны АТО. Браконьерские орудия, которые еще недавно убивали наши реки, теперь начнут спасать украинских солдат. Часть направлена на вторичную переработку, не уничтожать природу и служить людям.
Все мы любим отдохнуть у воды. А пикник без удочки? Но не у всех хватает терпения и рыбацкого счастья. Да, и рыбы в последнее время в реке стало меньше ... Некоторые предпочитают не ждать, а наловить рыбы на «уху» запрещенными средствами и орудиями лова. Тогда в ход идут китайские сетки, которые можно приобрести, не в каждом киоске - это так называемое «туристическое браконьерство».
Но, "туристические" нарушение убили водоема. На воде является «звери» побольше - это браконьерские бригады с многокилометровыми сетями, которые под разными «крышами» уничтожают наши водоемы, выжигая в них рыбу, как напалмом. Самое страшное, когда браконьеры в погоне за сиюминутным заработком используют для добычи рыбы электроудочки. Ток делает водоем стерильной, убивая все водные живые организмы в нем. Так же не редки случаи применения взрывоопасных и ядовитых веществ.
Вид нарушителя на водоеме стал обыденностью. Если ранее факты браконьерства были единичны, то сегодня они становятся массовыми.
В Украине в 2016 году инспекторы рыбоохраны задержали 29 000 нарушителей правил рыболовства.
Такой рост правонарушений на воде связано с двумя факторами: чувство безнаказанности и вседозволенности, так как действуют браконьеры под чьим покровительством, и второй важный факт - это мягкость наказания и мизерные штрафы за браконьерство.
«Нужно увеличивать штрафы до тех пределов, чтобы заниматься этим уродливым явлением - браконьерством, было экономически не выгодным. Чтобы каждый знал: хочешь взять в руки сеть - готовься продать «дом», чтобы выплатить штрафы и суммы компенсаций за нанесенный ущерб, а если взял в руки электроудочку, взрывоопасные или ядовитые вещества - суши сухари, так как массовое убийство водных живых ресурсов должно наказываться уголовно - говорит председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков - То же касается торговли незаконно выловленной рыбой. Необходимо максимально поднимать штрафы, чтобы выбить из-под браконьерства его фундамент - сбыт. Если не будет сбыта незаконный вылов рыбы потеряет смысл ».
1 марта 2017 состоялась Акция по утилизации браконьерских сетей и других орудий незаконного вылова изъятых во время рейдов Киевским рыбоохранным патрулем.
«Сегодня ровно 9 месяцев со дня создания Киевского рыбоохранного патруля. За это время он совершил 999 рейдов, обнаружил 694 нарушений правил рыболовства, изъял 527 орудий лова (сетей, волоков, неводов, электроудочек и других варварских средств уничтожения рыбы в наших водоемах), составил 387 протоколов, направленных в суд для привлечения нарушителей к административной ответственности, было изъято 6213 кг. рыбы, нанесенные нарушителями убытки рыбному хозяйству составили 1200000 грн. », - сказал начальник Киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин - П ид время сегодняшней акции будут уничтожены сетки, по которым уже есть решение суда по их утилизации. По большинству конфискованных орудий лова, хранится у нас на складе такое решение только ожидается.
В ходе акции был представлен новый законопроект об усилении мер по борьбе с браконьерством, который инициирован и разработан Госрыбагентства совместно с Ассоциацией рыболовов Украины и профильным общественностью.
«Законопроект № 5262, предусматривающий усиление ответственности за нарушение правил рыболовства уже лежит в ВР и ждет своего принятия в весеннюю сессию. Согласно ему, минимальный штраф за нарушение правил любительского и спортивного рыболовства рыбаком-любителем составит 1700 грн, а вот рыбаком-промысловиков - до 250 000 грн. Но следует отметить, что наказание для рыбалки любителя за мелкие нарушения начинаются с устного предупреждения рыбоохраны - говорит глава Государственного Агентства рыбного хозяйства Украины Ярема Кузнецов - Если закон будет принят, нарушителей штрафовать не только за ловлю рыбы, но и за найденную в рюкзаке, автомобили, лодке сетку или электроудочку. Вводится понятие повторного нарушения при котором штрафы удваиваются. Впервые вводятся штрафы для должностных лиц, которые удваиваются при повторном нарушении »
Также в законопроекте предлагается ужесточить наказание и поднять штрафы за незаконные гидронамывные, строительные и дноуглубительные работы - незаконное строительство причала для яхты или катера, прокладки кабеля, трубопроводов, добычи песка и гравия.
Таким образом, положения указанного законопроекта имеют целью заставить браконьеров отказаться от уничтожения наших водоемов. Браконьеры должны задуматься, а стоит ли заниматься в дальнейшем таким губительным делом.
«Борьба с браконьерством многоэтапная и многовекторная. Не только на воде необходимо пресекать факты нарушений - это последний рубеж. Нужно воспитывать нашу молодежь, развивая в ней любовь к природе своего края, чтобы когда вырастет это молодое поколение в него и в мыслях не было взять в руки сетки и уничтожить рыбу в его родном ставку. Хорошо бы воскресить зеленые гуманные традиции - Акции «Убери берег», «Убери поляну». Нужно прививать у наших детей цивилизованное, бережное, уважительное отношение к природе. А браконьер - он преступник. И относиться к нему необходимо только по букве Закона », - говорит заместитель директора Департамента Агропромышленного развития Киевской облгосадминистрации Владимир Нестеренко.
Во время акции было уничтожено более 9 километров браконьерских сетей и куча незаконных орудий лова.
Утилизация этих снастей, стала итогом совместной природоохранной работы Киевского рыбоохранного патруля и общественности.
«Рыбный патруль постоянно осуществляет антибраконьерские рейды совместно с общественностью. Ее помощь очень значительна. Но для того, чтобы сократить факты браконьерства на наших водоемах к минимуму, необходима помощь всех. Если Вы отдыхаете в воду и стали свидетелем правонарушения, то немедленно сообщайте об этом или в милицию, или по телефону «Горячей линии» Госрыбагентства 0-800-50-52-50. Только все вместе мы сможем очистить наши реки от этого зла. Помните! Пройдя молча мимо фактов нарушений, которым стали свидетелем, вы невольно становитесь его соучастником », - сказал Александр Чистяков.
Браконьерские орудия лова - уничтожены. Они уже никогда не смогут убивать наши водоемы. А с 1 марта на новой технике Киевский рыбоохранный патруль и общественность отправляются в новые рейды для бескомпромиссной борьбы с браконьерством.
Инициаторами акции выступили Агентство рыбного хозяйства Украины Киевский рыбоохранный Патруль, Департамент Агрополитики Киевской облгосадминистрации, Ассоциация рыболовов Украины.
1 марта 2017 состоялась Акция по утилизации браконьерских сетей и других орудий незаконного вылова
Часть сетей передана волонтерам, которые изготавливают маскировочные сетки для зоны АТО. Браконьерские орудия, которые еще недавно убивали наши реки, теперь начнут спасать украинских солдат. Часть направлена на вторичную переработку, не уничтожать природу и служить людям.
Все мы любим отдохнуть у воды. А пикник без удочки? Но не у всех хватает терпения и рыбацкого счастья. Да, и рыбы в последнее время в реке стало меньше ... Некоторые предпочитают не ждать, а наловить рыбы на «уху» запрещенными средствами и орудиями лова. Тогда в ход идут китайские сетки, которые можно приобрести, не в каждом киоске - это так называемое «туристическое браконьерство».
Но, "туристические" нарушение убили водоема. На воде является «звери» побольше - это браконьерские бригады с многокилометровыми сетями, которые под разными «крышами» уничтожают наши водоемы, выжигая в них рыбу, как напалмом. Самое страшное, когда браконьеры в погоне за сиюминутным заработком используют для добычи рыбы электроудочки. Ток делает водоем стерильной, убивая все водные живые организмы в нем. Так же не редки случаи применения взрывоопасных и ядовитых веществ.
Вид нарушителя на водоеме стал обыденностью. Если ранее факты браконьерства были единичны, то сегодня они становятся массовыми.
В Украине в 2016 году инспекторы рыбоохраны задержали 29 000 нарушителей правил рыболовства.
Такой рост правонарушений на воде связано с двумя факторами: чувство безнаказанности и вседозволенности, так как действуют браконьеры под чьим покровительством, и второй важный факт - это мягкость наказания и мизерные штрафы за браконьерство.
«Нужно увеличивать штрафы до тех пределов, чтобы заниматься этим уродливым явлением - браконьерством, было экономически не выгодным. Чтобы каждый знал: хочешь взять в руки сеть - готовься продать «дом», чтобы выплатить штрафы и суммы компенсаций за нанесенный ущерб, а если взял в руки электроудочку, взрывоопасные или ядовитые вещества - суши сухари, так как массовое убийство водных живых ресурсов должно наказываться уголовно - говорит председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков - То же касается торговли незаконно выловленной рыбой. Необходимо максимально поднимать штрафы, чтобы выбить из-под браконьерства его фундамент - сбыт. Если не будет сбыта незаконный вылов рыбы потеряет смысл ».
1 марта 2017 состоялась Акция по утилизации браконьерских сетей и других орудий незаконного вылова изъятых во время рейдов Киевским рыбоохранным патрулем.
«Сегодня ровно 9 месяцев со дня создания Киевского рыбоохранного патруля. За это время он совершил 999 рейдов, обнаружил 694 нарушений правил рыболовства, изъял 527 орудий лова (сетей, волоков, неводов, электроудочек и других варварских средств уничтожения рыбы в наших водоемах), составил 387 протоколов, направленных в суд для привлечения нарушителей к административной ответственности, было изъято 6213 кг. рыбы, нанесенные нарушителями убытки рыбному хозяйству составили 1200000 грн. », - сказал начальник Киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин - П ид время сегодняшней акции будут уничтожены сетки, по которым уже есть решение суда по их утилизации. По большинству конфискованных орудий лова, хранится у нас на складе такое решение только ожидается.
В ходе акции был представлен новый законопроект об усилении мер по борьбе с браконьерством, который инициирован и разработан Госрыбагентства совместно с Ассоциацией рыболовов Украины и профильным общественностью.
«Законопроект № 5262, предусматривающий усиление ответственности за нарушение правил рыболовства уже лежит в ВР и ждет своего принятия в весеннюю сессию. Согласно ему, минимальный штраф за нарушение правил любительского и спортивного рыболовства рыбаком-любителем составит 1700 грн, а вот рыбаком-промысловиков - до 250 000 грн. Но следует отметить, что наказание для рыбалки любителя за мелкие нарушения начинаются с устного предупреждения рыбоохраны - говорит глава Государственного Агентства рыбного хозяйства Украины Ярема Кузнецов - Если закон будет принят, нарушителей штрафовать не только за ловлю рыбы, но и за найденную в рюкзаке, автомобили, лодке сетку или электроудочку. Вводится понятие повторного нарушения при котором штрафы удваиваются. Впервые вводятся штрафы для должностных лиц, которые удваиваются при повторном нарушении »
Также в законопроекте предлагается ужесточить наказание и поднять штрафы за незаконные гидронамывные, строительные и дноуглубительные работы - незаконное строительство причала для яхты или катера, прокладки кабеля, трубопроводов, добычи песка и гравия.
Таким образом, положения указанного законопроекта имеют целью заставить браконьеров отказаться от уничтожения наших водоемов. Браконьеры должны задуматься, а стоит ли заниматься в дальнейшем таким губительным делом.
«Борьба с браконьерством многоэтапная и многовекторная. Не только на воде необходимо пресекать факты нарушений - это последний рубеж. Нужно воспитывать нашу молодежь, развивая в ней любовь к природе своего края, чтобы когда вырастет это молодое поколение в него и в мыслях не было взять в руки сетки и уничтожить рыбу в его родном ставку. Хорошо бы воскресить зеленые гуманные традиции - Акции «Убери берег», «Убери поляну». Нужно прививать у наших детей цивилизованное, бережное, уважительное отношение к природе. А браконьер - он преступник. И относиться к нему необходимо только по букве Закона », - говорит заместитель директора Департамента Агропромышленного развития Киевской облгосадминистрации Владимир Нестеренко.
Во время акции было уничтожено более 9 километров браконьерских сетей и куча незаконных орудий лова.
Утилизация этих снастей, стала итогом совместной природоохранной работы Киевского рыбоохранного патруля и общественности.
«Рыбный патруль постоянно осуществляет антибраконьерские рейды совместно с общественностью. Ее помощь очень значительна. Но для того, чтобы сократить факты браконьерства на наших водоемах к минимуму, необходима помощь всех. Если Вы отдыхаете в воду и стали свидетелем правонарушения, то немедленно сообщайте об этом или в милицию, или по телефону «Горячей линии» Госрыбагентства 0-800-50-52-50. Только все вместе мы сможем очистить наши реки от этого зла. Помните! Пройдя молча мимо фактов нарушений, которым стали свидетелем, вы невольно становитесь его соучастником », - сказал Александр Чистяков.
Браконьерские орудия лова - уничтожены. Они уже никогда не смогут убивать наши водоемы. А с 1 марта на новой технике Киевский рыбоохранный патруль и общественность отправляются в новые рейды для бескомпромиссной борьбы с браконьерством.
Инициаторами акции выступили Агентство рыбного хозяйства Украины Киевский рыбоохранный Патруль, Департамент Агрополитики Киевской облгосадминистрации, Ассоциация рыболовов Украины.
Источник: 4ernigiv.info
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