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[стихи на 8 марта для начальства], или Что жители Черниговской области ищут к 8 Марта
- Сегодня, 14:02
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Считается, что 8 Марта как праздник утратил актуальность. Однако интерес Украинская к нему, согласно поисковой статистике Яндекса, не утихает. Ежегодно в начале марта украинские пользователи спрашивают Яндекс о Международном женском дне более двух миллионов раз. Из них около 32 тысяч поисковых запросов поступает от жителей Черниговской области.
Похоже, что заранее готовиться к празднику на Черниговщине не привыкли - впрочем, как и в других областях страны: количество поисковых запросов достигает пика только в 9-10 утра 8 марта, когда откладывать уже некуда.
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По данным поиска Яндекса, к 8 Марта черниговцы чаще всего хотят найти в интернете:
1. Приветствие
2. Стихи
3. Открытки
4. Картинки
5. Песни
6. Сценарии
7. Подарки
8. SMS
Вполне ожидаемо на первом месте поискового рейтинга оказались поздравления: каждый третий запрос к Яндексу о празднике содержит слова «поздравления» или «поздравления». Чаще всего ищут поздравления с 8 Марта для мамы украинском языке. Бывают и оригинальные запросы - например [лучшие поздравления с 8 марта] * [шуточные поздравления с 8 марта руководителю] или [новые красивые поздравления женщине с 8 марта].
Душа пользователей с Черниговщины особенно тяготеет к поэзии - поздравления в стихах ищут в 3 раза чаще, чем в прозе:
[стихи на 8 марта для девочек одноклассниц на 20 строк]
[стихотворение о маме до слез на украинском языке на 8 марта коротко]
[с 8 марта мини стишки]
[стихотворение к 8 марта патриотический]
Многие пользователи предпочитают визуальным приветствием - открыткам или изображением. Те, кто ищет открытки, в основном интересуются, как их сделать или нарисовать самостоятельно. А вот несколько интересных запросов:
[как сделать открытка на 8 марта в виде кусочка тортика видео]
[открытка с 8 марта своими руками из ткани]
[видеоурок как сделает ириску на открытка на 8 марта]
Почти так же часто, как открытки, черниговцы ищут изображения с поздравлениями к 8 Марта. Преимущественно их интересуют красивые или остроумные картинки, время анимированные. А иногда пользователи точно знают, чего хотят. Так, в Чернигове пытались найти [картинки на 8 марта с мужиками] и [картинки на 8 марта с котами], а в Прилуках искали [картинки конец празднику 8 марта].
В отличие от большинства других областей страны на Черниговщине в пятерку самых популярных тем вошли праздничные песни. Местные жители в основном ищут детские песни о маме. Что касается конкретных композиций, то больше всего интересуются песней «8 Марта - это праздник всех женщин».
Примечательно также, что запросы о сценарии к 8 Марта опережают даже обычно популярную тему подарков. Пользователи с Черниговщины ищут преимущественно сценарии для мероприятий в школе или детском саду. Бывают и более интересные запросы, например [сценарий детской дискотеки в празднику 8 марта], [сценарий корпоратива на 8 марта для взрослых] и даже [сценарий к 8 марта женщина извечная загадка природы].
Тема выбора подарков заняла лишь седьмое место рейтинга. Данные Яндекса свидетельствуют о том, что большинство намерено делать презент на 8 Марта своими руками. Более 70% запросов о подарках содержат фразу «своими руками»:
[подарок маме на 8 марта своими руками видео резинок]
[как сделать подарок на 8 марта своими руками снежинку]
[как нарисовать подарок на 8 марта своими руками бабушке]
Самый популярный материал для подарков своими руками на Черниговщине - бумага. Несколько реже, чем в других областях, подарки выполняют в технике квиллинг. Причем пользователи почти не ищут, как их сделать быстро или легко, поэтому готовы действительно приложить времени и усилий на создание handmade-презента.
Остальные пользователи, которая занимается этой темой, спрашивает, «что подарить». Жители Черниговской области, похоже, не слишком экономят на подарках, потому что вообще не ищут дешевые и недорогие варианты. Самый распространенный запрос в этой категории - [что подарить маме на 8 марта]. Чаще всего подарки и поздравления ищут для мамы, на второй строчке по количеству запросов - приветствие для сестры, на третий - для коллеги.
Закрывают рейтинг самых популярных тем праздничные SMS. Те, кто выбрал этот вариант поздравления, спрашивают в основном о остроумные и короткие SMS на украинском языке.
Вот еще несколько оригинальных запросов черниговцев о 8 Марта:
[программа поздравления одноклассниц с 8 марта в которую входят конкурсы и т.д.]
[как правильно называется день 8 марта википедия]
[продаю женщину ну кто придумал оте 8 марта зачем оно]
[поздравления с 8 марта для футболистки]
[стихи на 8 марта для начальства]
[розпичатать открытка на 8 марта]
[песня для мамы на 8 марта смешная очень чтоб пела девочка]
[поздравления коллег с 8 марта шуточние смс]
Похоже, что заранее готовиться к празднику на Черниговщине не привыкли - впрочем, как и в других областях страны: количество поисковых запросов достигает пика только в 9-10 утра 8 марта, когда откладывать уже некуда.
(Включите показ изображений для просмотра картинки)
По данным поиска Яндекса, к 8 Марта черниговцы чаще всего хотят найти в интернете:
1. Приветствие
2. Стихи
3. Открытки
4. Картинки
5. Песни
6. Сценарии
7. Подарки
8. SMS
Вполне ожидаемо на первом месте поискового рейтинга оказались поздравления: каждый третий запрос к Яндексу о празднике содержит слова «поздравления» или «поздравления». Чаще всего ищут поздравления с 8 Марта для мамы украинском языке. Бывают и оригинальные запросы - например [лучшие поздравления с 8 марта] * [шуточные поздравления с 8 марта руководителю] или [новые красивые поздравления женщине с 8 марта].
Душа пользователей с Черниговщины особенно тяготеет к поэзии - поздравления в стихах ищут в 3 раза чаще, чем в прозе:
[стихи на 8 марта для девочек одноклассниц на 20 строк]
[стихотворение о маме до слез на украинском языке на 8 марта коротко]
[с 8 марта мини стишки]
[стихотворение к 8 марта патриотический]
Многие пользователи предпочитают визуальным приветствием - открыткам или изображением. Те, кто ищет открытки, в основном интересуются, как их сделать или нарисовать самостоятельно. А вот несколько интересных запросов:
[как сделать открытка на 8 марта в виде кусочка тортика видео]
[открытка с 8 марта своими руками из ткани]
[видеоурок как сделает ириску на открытка на 8 марта]
Почти так же часто, как открытки, черниговцы ищут изображения с поздравлениями к 8 Марта. Преимущественно их интересуют красивые или остроумные картинки, время анимированные. А иногда пользователи точно знают, чего хотят. Так, в Чернигове пытались найти [картинки на 8 марта с мужиками] и [картинки на 8 марта с котами], а в Прилуках искали [картинки конец празднику 8 марта].
В отличие от большинства других областей страны на Черниговщине в пятерку самых популярных тем вошли праздничные песни. Местные жители в основном ищут детские песни о маме. Что касается конкретных композиций, то больше всего интересуются песней «8 Марта - это праздник всех женщин».
Примечательно также, что запросы о сценарии к 8 Марта опережают даже обычно популярную тему подарков. Пользователи с Черниговщины ищут преимущественно сценарии для мероприятий в школе или детском саду. Бывают и более интересные запросы, например [сценарий детской дискотеки в празднику 8 марта], [сценарий корпоратива на 8 марта для взрослых] и даже [сценарий к 8 марта женщина извечная загадка природы].
Тема выбора подарков заняла лишь седьмое место рейтинга. Данные Яндекса свидетельствуют о том, что большинство намерено делать презент на 8 Марта своими руками. Более 70% запросов о подарках содержат фразу «своими руками»:
[подарок маме на 8 марта своими руками видео резинок]
[как сделать подарок на 8 марта своими руками снежинку]
[как нарисовать подарок на 8 марта своими руками бабушке]
Самый популярный материал для подарков своими руками на Черниговщине - бумага. Несколько реже, чем в других областях, подарки выполняют в технике квиллинг. Причем пользователи почти не ищут, как их сделать быстро или легко, поэтому готовы действительно приложить времени и усилий на создание handmade-презента.
Остальные пользователи, которая занимается этой темой, спрашивает, «что подарить». Жители Черниговской области, похоже, не слишком экономят на подарках, потому что вообще не ищут дешевые и недорогие варианты. Самый распространенный запрос в этой категории - [что подарить маме на 8 марта]. Чаще всего подарки и поздравления ищут для мамы, на второй строчке по количеству запросов - приветствие для сестры, на третий - для коллеги.
Закрывают рейтинг самых популярных тем праздничные SMS. Те, кто выбрал этот вариант поздравления, спрашивают в основном о остроумные и короткие SMS на украинском языке.
Вот еще несколько оригинальных запросов черниговцев о 8 Марта:
[программа поздравления одноклассниц с 8 марта в которую входят конкурсы и т.д.]
[как правильно называется день 8 марта википедия]
[продаю женщину ну кто придумал оте 8 марта зачем оно]
[поздравления с 8 марта для футболистки]
[стихи на 8 марта для начальства]
[розпичатать открытка на 8 марта]
[песня для мамы на 8 марта смешная очень чтоб пела девочка]
[поздравления коллег с 8 марта шуточние смс]
Источник: 4ernigiv.info
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