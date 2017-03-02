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Военнослужащие и участники АТО становятся магистрами
- Сегодня, 14:14
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В Черниговском национальном технологическом университете военнослужащие и участники АТО приобретают новой специальности.
Заведующий кафедрой менеджмента и государственной службы Черниговского национального технологического университета Николай Бутко отметил - в учебном процессе мы стремимся исходить из того, что это особая категория
студентов, совмещающих обучение со своей миссией военной, поэтому - гибкий
график, индивидуальный подход, максимальная помощь в овладении тем или
другим предметом - это норма.
Военные уверены, что после освобождения трудовая деятельность продолжается,
в частности в сфере управления, а опыт полученный при прохождении военной
службы станет им в случае в обучении.
Преподаватели довольны профессиональной подготовкой военных, ведь они
зарекомендовали себя как большие практики и стратеги и постоянно внедряют
и доказывают это экономическими, психологическими и управленческими решениями.
С каждым курсом слушателей из числа военных больше. Так, в этом году
они составили треть всего потока управленцев.
Игорь Березинский
Заведующий кафедрой менеджмента и государственной службы Черниговского национального технологического университета Николай Бутко отметил - в учебном процессе мы стремимся исходить из того, что это особая категория
студентов, совмещающих обучение со своей миссией военной, поэтому - гибкий
график, индивидуальный подход, максимальная помощь в овладении тем или
другим предметом - это норма.
Военные уверены, что после освобождения трудовая деятельность продолжается,
в частности в сфере управления, а опыт полученный при прохождении военной
службы станет им в случае в обучении.
Преподаватели довольны профессиональной подготовкой военных, ведь они
зарекомендовали себя как большие практики и стратеги и постоянно внедряют
и доказывают это экономическими, психологическими и управленческими решениями.
С каждым курсом слушателей из числа военных больше. Так, в этом году
они составили треть всего потока управленцев.
Игорь Березинский
Источник: 4ernigiv.info
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