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Благодаря одному из проектов Общественного бюджета в Чернигове город дает помощь на лечение онкобольных детей
- Сегодня, 14:42
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С начала этого года в Чернигове среди других проектов-победителей бюджета участия начал реализовываться проект «Помощь онкобольным детям города Чернигова». Этим проектом предусмотрена материальная поддержка - предоставление в 2017 году из городского бюджета на лечение каждого такого ребенка по 7 тыс. Грн.
Процедура получения помощи следующая: заявление и необходимые подтверждающие документы предоставляются в отдел обращений граждан городского совета (ул. Шевченко, 9) и при их поступлении исполком принимает решение о выплате средств. После этого через несколько дней деньги выплачиваются. Чтобы это было максимально быстро, принято решение выдавать их наличными через кассу бухгалтерии городского совета.
По решению позапрошлого заседания исполкома, от 15 января, помощь по этому проекту получили первые 7 семей. В том числе - мама маленького Тимофея Зленко. Сегодня на исполкоме такое решение принималось во второй раз - ради лечения еще четырех детей из нашего города.
Также, этим же решением, предусмотрено предоставление материальной помощи в 10 тыс. Грн на лечение еще одной черниговской ребенка с тяжелой болезнью - за счет субвенции из областного бюджета на выполнение полномочий депутатов областного совета Валентина Мельничука и Игоря Вдовенко.
При принятии сегодняшнего решения члены исполкома городского совета - кто мог и хотел к этому приобщиться - добавили в бюджетных и свои собственные средства, собрав их после заседания. С такой инициативой выступил мэр Владислав Атрошенко, который и сделал первый взнос. По совместному решению, размеры взносов останутся тайной. В общем собрано 5 тыс. Грн, которые будут поровну разделены между пятью детьми, помощь которым выделялась сегодня. Средства перечислят на банковские карточки родителям.
Пресс-служба Черниговского городского совета
Процедура получения помощи следующая: заявление и необходимые подтверждающие документы предоставляются в отдел обращений граждан городского совета (ул. Шевченко, 9) и при их поступлении исполком принимает решение о выплате средств. После этого через несколько дней деньги выплачиваются. Чтобы это было максимально быстро, принято решение выдавать их наличными через кассу бухгалтерии городского совета.
По решению позапрошлого заседания исполкома, от 15 января, помощь по этому проекту получили первые 7 семей. В том числе - мама маленького Тимофея Зленко. Сегодня на исполкоме такое решение принималось во второй раз - ради лечения еще четырех детей из нашего города.
Также, этим же решением, предусмотрено предоставление материальной помощи в 10 тыс. Грн на лечение еще одной черниговской ребенка с тяжелой болезнью - за счет субвенции из областного бюджета на выполнение полномочий депутатов областного совета Валентина Мельничука и Игоря Вдовенко.
При принятии сегодняшнего решения члены исполкома городского совета - кто мог и хотел к этому приобщиться - добавили в бюджетных и свои собственные средства, собрав их после заседания. С такой инициативой выступил мэр Владислав Атрошенко, который и сделал первый взнос. По совместному решению, размеры взносов останутся тайной. В общем собрано 5 тыс. Грн, которые будут поровну разделены между пятью детьми, помощь которым выделялась сегодня. Средства перечислят на банковские карточки родителям.
Пресс-служба Черниговского городского совета
Источник: 4ernigiv.info
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