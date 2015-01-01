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По случаю Международного Дня прав женщин и мира - бесплатные мастер-классы в библиотеках

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:18
  • Просмотров: 24
По случаю Международного Дня прав женщин и мира - бесплатные мастер-классы в библиотеках  К Международному Дню прав женщин и мира в библиотеках городской ЦБС состоятся бесплатные мастер-классы по изготовлению подарков для женщин:


       3 марта начало в 12:00 - библиотека-филиал №1 для детей (ул. Варзара, 14, тел. 643-122) - Мастер-класс "Орхидея для мамы"


    5 марта начало в 13:00 - библиотека-филиал №5 (ул Тычины, 45, тел. 5-39-62) - Мастер-класс "Вернисаж поздравительных открыток"шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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