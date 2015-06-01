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ЖЭК-10 первым установил GPS на технику среди ЖЭКов Чернигова

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:20
  • Просмотров: 19
ЖЭК-10 первым установил GPS на технику среди ЖЭКов ЧерниговаКоммунальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "ЖЭК-10" Черниговского городского совета первым среди подобных предприятий города установило навигационное оборудование на технику, которая обслуживает закрепленную за ним территорию.

Об этом сообщает начальник ЖЭКа-10 Руслан Волок.

«GPS-оборудование установлено на 6 тракторов, которые убирают наш город. Плюс мы имеем соответствующее программное обеспечение для получения информации », - сказал он.

Начальник коммунального предприятия убежден, что внедрение GPS-навигации сделает работу техники прозрачной, контролюваною не только для руководителя, но и, в случае претензий или жалоб, для каждого жителя города.

«Это будет способствовать и трудовой дисциплине, и рациональному расходованию ресурсов, и черниговцы знать ежеминутно и покилометрового, как и на что будут расходоваться средства, которые они платят», - сказал Руслан Волок.

Он добавил, что установить GPS-навигацию на технику его подтолкнула немотивированная критика во время уборки снега и мусора техникой.

Теперь в случае жалобы, житель микрорайонов, которые обслуживает ЖЭК-10, могут получить основанную ответ, опирающаяся на независимые данные спутников. Ни их, ни навигаторы незаметно выключить не удастся.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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