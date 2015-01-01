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В Чернигове еще 2 дома переданы на баланс ОСМД

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:44
  • Просмотров: 23
В Чернигове еще 2 дома переданы на баланс ОСМДСегодня на своем заседании исполнительный комитет городского совета разрешил коммунальному предприятию «ЖЭК-13» на передачу двух жилых домов на баланс ОСМД:

- На баланс ОСМД «стрелково-88» - жилого дома №88 по ул. Стрелецкой,

- На баланс ОСМД «СТРЕЛЕЦКАЯ-90» - жилого дома № 90 по ул. Стрелковой.

Решение принято в соответствии с заявлениями председателя правления ОСМД «стрелково-88» и ОСМД «СТРЕЛЕЦКАЯ-90» Бондарь А. В.

 

 

Справка:

В Черниговском городском совете утвержден ряд программ по содействию созданию и развитию объединений совладельцев многоквартирных домов в г.. Чернигове.

Программа содействия созданию ОСМД и поддержки домов ОСМД и ЖСК на 2016-2018 годы

Программой запланировано более 25500000 гривен на выполнение мероприятий Программы. Большинство этих средств (23700000) предусмотрена для проведения капитальных ремонтов жилого фонда ОСМД и ЖСК на условиях софинансирования. Согласно Программе при проведении таких ремонтов 80% от общей стоимости работ будет оплачиваться за счет городского бюджета и 20% - собственными и привлеченными средствами ОСМД (ЖСК).

Также Программой предусмотрено за средства городского бюджета изготовление технической документации домов. На это за 3 года может быть потрачено 1800000. Грн.

Программа возмещения кредитов, полученных ОСМД, ЖСК на внедрение мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде г.. Чернигова на 2016-2019 годы

Программой возмещения кредитов, полученных ОСМД, ЖСК на внедрение мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде г.. Чернигова на 2016-2019 годы предусмотрено 20,0 млн грн для погашения 40% от размера суммы тела кредита на приобретение энергоэффективного оборудования или материалов, необходимых для выполнения мероприятий по энергосбережению многоквартирных домов.

 

Подробно ознакомиться с механизмом создания ОСМД и привлечения кредитных средств можно на официальном веб-портале Черниговского городского совета (отдельный раздел «Создание ОСМД»).

В Управлении жилищно-коммунального хозяйства Черниговского городского совета можно получить консультации по созданию и деятельности ОСМД (ул. Ремесленная, 19 пн-пт с 9:00 - 17:00, или по тел. 4-43-01)

 


 Пресс-служба Черниговского городского советашаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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