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Злоумышленнику сообщено о подозрении в предложении и предоставлении милиционеру неправомерной выгоды
- Сегодня, 16:26
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Под процессуальным руководством прокуратуры области в уголовном производстве следователем сообщено о подозрении жителю г.. Нежина, который предложил работнику полиции ежемесячно предоставлять 10 тыс грн неправомерной выгоды за НЕ препятствование незаконной деятельности, связанной с занятием игорным бизнесом.
При передаче части ранее оговоренных средств в сумме 5 тыс грн подозреваемый был разоблачен правоохранителями.
Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 4 ст. 369 (предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Сейчас проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.
Пресс-служба прокуратуры Черниговской области
При передаче части ранее оговоренных средств в сумме 5 тыс грн подозреваемый был разоблачен правоохранителями.
Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 4 ст. 369 (предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Сейчас проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.
Пресс-служба прокуратуры Черниговской области
Источник: 4ernigiv.info
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