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Тяжелораненого бойца черниговского КОРДа прооперировали в столичном институте имени А.А. Шалимова

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:33
  • Просмотров: 28
Тяжелораненого бойца черниговского КОРДа прооперировали в столичном институте имени А.А. ШалимоваПосле нескольких операций в Чернигове спецназовца перевели в Киев в Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. Шалимова.

Сегодня офицеру была сделана сложная операция. Она прошла

успешно, состояние раненого пока оценивается как стабильно тяжелое.

Коллеги искренне надеются на выздоровление полицейского.

Все расходы, связанные с лечением бойца, полностью взяло на себя

Главное управление Национальной полиции в Черниговской области.

Раненый обеспечен всем необходимым в полном объеме.

Сектор коммуникации

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Источник: 4ernigiv.info

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