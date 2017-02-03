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Тяжелораненого бойца черниговского КОРДа прооперировали в столичном институте имени А.А. Шалимова
- Вчера, 15:33
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После нескольких операций в Чернигове спецназовца перевели в Киев в Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. Шалимова.
Сегодня офицеру была сделана сложная операция. Она прошла
успешно, состояние раненого пока оценивается как стабильно тяжелое.
Коллеги искренне надеются на выздоровление полицейского.
Все расходы, связанные с лечением бойца, полностью взяло на себя
Главное управление Национальной полиции в Черниговской области.
Раненый обеспечен всем необходимым в полном объеме.
Сектор коммуникации
полиции Черниговской области
Сегодня офицеру была сделана сложная операция. Она прошла
успешно, состояние раненого пока оценивается как стабильно тяжелое.
Коллеги искренне надеются на выздоровление полицейского.
Все расходы, связанные с лечением бойца, полностью взяло на себя
Главное управление Национальной полиции в Черниговской области.
Раненый обеспечен всем необходимым в полном объеме.
Сектор коммуникации
полиции Черниговской области
Источник: 4ernigiv.info
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