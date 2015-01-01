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В с.Киселивка прошли общественные слушания по объединению
- Сегодня, 09:35
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В с.Киселивка прошли общественные слушания по объединению
Источник: 4ernigiv.info
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