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Пограничники не позволили украинском и россиянину вывезти из Украины старинные бубенцы «Виктория» и тульские самовары
- Сегодня, 10:44
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Печатную машинку «Контини», самовар 1850 выпуска и шесть бубенцов «Виктория», которые, возможно, имеют историческую и культурную ценность, обнаружили сегодня Враце пограничники Харьковского отряда совместно с работниками таможни.
Переместить старинные предметы в Россию пытался 30-летний житель Николаевской области через пункт пропуска «Плетеневка». Он ехал на автомобиле «Мерседес Бенс», однако пограничники заметили его нервозное поведение и приняли решение о углубленной проверки его авто. Предметы старины общая обзорная группа нашла в салоне, среди личных вещей в сумках.
Представителями фискальной службы на гражданина составлен протокол о нарушении таможенных правил, предметы изъяты в установленном порядке.
Кроме того, вчера в автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» пограничники Черниговского отряда совместно с сотрудниками таможни в багажном отделении автомобиля «ВАЗ» также обнаружили старинные вещи. Домой россиянин вез 2 корпуса до самоваров производства Тульской фабрики Баташева, чугунный утюг и полевой телефонный аппарат без трубки.
Владельца предметов, 63-летнего жителя Сахалина, привлечены к административной ответственности за нарушение таможенных правил, а сами раритеты изъяты для проведения соответствующей экспертизы.
Переместить старинные предметы в Россию пытался 30-летний житель Николаевской области через пункт пропуска «Плетеневка». Он ехал на автомобиле «Мерседес Бенс», однако пограничники заметили его нервозное поведение и приняли решение о углубленной проверки его авто. Предметы старины общая обзорная группа нашла в салоне, среди личных вещей в сумках.
Представителями фискальной службы на гражданина составлен протокол о нарушении таможенных правил, предметы изъяты в установленном порядке.
Кроме того, вчера в автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» пограничники Черниговского отряда совместно с сотрудниками таможни в багажном отделении автомобиля «ВАЗ» также обнаружили старинные вещи. Домой россиянин вез 2 корпуса до самоваров производства Тульской фабрики Баташева, чугунный утюг и полевой телефонный аппарат без трубки.
Владельца предметов, 63-летнего жителя Сахалина, привлечены к административной ответственности за нарушение таможенных правил, а сами раритеты изъяты для проведения соответствующей экспертизы.
Источник: 4ernigiv.info
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