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Обстановка на границе в пределах региона
- Сегодня, 10:02
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За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах Черниговской области не произошло, она оставалась стабильной и контролируемой.
На всем участке государственной границе охраняется усиленно, в
пунктах пропуска осуществляется усиленный пограничный контроль.
Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность
государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и
надлежащую безопасность лиц, пересекающих государственную границу.
За незаконное пересечение государственной границы задержан один человек.
Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 6
тыс. человек и 1,5 тыс. транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано
увеличение пассажирского и транспортного потоков на 22% и 36% соответственно.
Через государственную границу не пропущено 6 человек.
К административной ответственности за нарушение пограничного
режима и нарушение правил пребывания иностранных граждан и лиц без
гражданства в Украине привлечено 6 лица, на которых наложен штраф 2618
гривен.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник О.В.Дудко
На всем участке государственной границе охраняется усиленно, в
пунктах пропуска осуществляется усиленный пограничный контроль.
Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность
государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и
надлежащую безопасность лиц, пересекающих государственную границу.
За незаконное пересечение государственной границы задержан один человек.
Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 6
тыс. человек и 1,5 тыс. транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано
увеличение пассажирского и транспортного потоков на 22% и 36% соответственно.
Через государственную границу не пропущено 6 человек.
К административной ответственности за нарушение пограничного
режима и нарушение правил пребывания иностранных граждан и лиц без
гражданства в Украине привлечено 6 лица, на которых наложен штраф 2618
гривен.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник О.В.Дудко
Источник: 4ernigiv.info
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