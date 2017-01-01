4ернігів.інфо » Стрічка новин » Иностранцы продолжают подделывать отметки о пересечении государственной границы Украины
Иностранцы продолжают подделывать отметки о пересечении государственной границы Украины
- Сегодня, 10:31
- Просмотров: 34
Вчера, в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» во время проверки документов у 36-летнего гражданина Узбекистана, который следовал из Беларуси, в паспорте выявлено поддельные отметки о пересечении государственной границы Украины.
В тот же день в международном автомобильном
пункте пропуска «Сеньковка» во время проверки
документов в 52-летней гражданки Молдовы
следовал из России рейсовым автобусом Москва -
Тирасполь, в паспорте также выявлено поддельные
отметки о пересечении государственной границы
Украина.
Как результат, оба иностранцев, для проведения следственных действий по признакам
уголовного преступления по статье 358 Уголовного Кодекса
Украина, передано сотрудникам Национальной полиции.
В дальнейшем на этих граждан ожидает еще и запрет въезда на
территорию Украины.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
В тот же день в международном автомобильном
пункте пропуска «Сеньковка» во время проверки
документов в 52-летней гражданки Молдовы
следовал из России рейсовым автобусом Москва -
Тирасполь, в паспорте также выявлено поддельные
отметки о пересечении государственной границы
Украина.
Как результат, оба иностранцев, для проведения следственных действий по признакам
уголовного преступления по статье 358 Уголовного Кодекса
Украина, передано сотрудникам Национальной полиции.
В дальнейшем на этих граждан ожидает еще и запрет въезда на
территорию Украины.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Источник: 4ernigiv.info
Рекомендуем похожее:
На границе изъяли автомобиль с поддельными документами
В субботу, в международном автомобильном пункте пропуска «Гремяч», под оформление на выезд из
Опять граница, и опять преступник ...
В субботу, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Сеньковка», при проверке
На границе продолжают проявлять наркоманов ...
Выходные дни для наркоманов НЕ задались, а причиной стали профессиональные действия пограничников
Урожайный день на наркоманов
Вчерашний день был для пограничников Черниговского отряда урожайным на наркоманов.
На границе попалась преступница
Вчера, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Новые Яриловичи», при
На черниговской границе задержали очередного международного преступника из ...
Вчера, 5 января, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Сеньковка», при
Сессия Черниговского областного совета внесла изменения в пе... В с.Киселивка прошли общественные слушания по объединению Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области? Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы
Добавить комментарий!