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Иностранцы продолжают подделывать отметки о пересечении государственной границы Украины

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:31
  • Просмотров: 34
Иностранцы продолжают подделывать отметки о пересечении государственной границы УкраиныВчера, в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» во время проверки документов у 36-летнего гражданина Узбекистана, который следовал из Беларуси, в паспорте выявлено поддельные отметки о пересечении государственной границы Украины.

В тот же день в международном автомобильном

пункте пропуска «Сеньковка» во время проверки

документов в 52-летней гражданки Молдовы

следовал из России рейсовым автобусом Москва -

Тирасполь, в паспорте также выявлено поддельные

отметки о пересечении государственной границы

Украина.

Как результат, оба иностранцев, для проведения следственных действий по признакам

уголовного преступления по статье 358 Уголовного Кодекса

Украина, передано сотрудникам Национальной полиции.

В дальнейшем на этих граждан ожидает еще и запрет въезда на

территорию Украины.

Помощник начальника пограничного отряда

- Начальник пресс-службы

подполковник А.В. Дудкошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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