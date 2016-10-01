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Претти продолжает показывать свой класс ...
- Сегодня, 11:01
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Вчера, в международном автомобильном пункте пропуска «Сеньковка» во время проверки автомобиля Опель, в котором на выезд из Украины следовали двое граждан Украины сработала служебная собака Претти.
В дальнейшем, в ходе совместного с
сотрудником таможни осмотра автомобиля,
Претти вновь подтвердила наличие в салоне
запрещенных для перемещения через государственную
границу веществ.
Как результат, под резиновым ковриком,
пассажирского сиденья обнаружено прозрачный
полиэтиленовый пакет с веществом растительного
происхождения, предварительно марихуаной, весом
около 2 граммов.
О факте обнаружения наркотического вещества проинформирован
сотрудников прокуратуры и СБУ, которые после проведения следственных действий изъяли
наркотическое зелье.
Учитывая отказ граждан признавать свою причастность к зелью,
подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 305 Уголовного
Кодекса Украины также доставили в Чернигов.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
В дальнейшем, в ходе совместного с
сотрудником таможни осмотра автомобиля,
Претти вновь подтвердила наличие в салоне
запрещенных для перемещения через государственную
границу веществ.
Как результат, под резиновым ковриком,
пассажирского сиденья обнаружено прозрачный
полиэтиленовый пакет с веществом растительного
происхождения, предварительно марихуаной, весом
около 2 граммов.
О факте обнаружения наркотического вещества проинформирован
сотрудников прокуратуры и СБУ, которые после проведения следственных действий изъяли
наркотическое зелье.
Учитывая отказ граждан признавать свою причастность к зелью,
подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 305 Уголовного
Кодекса Украины также доставили в Чернигов.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Источник: 4ernigiv.info
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