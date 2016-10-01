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Претти продолжает показывать свой класс ...

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:01
  • Просмотров: 36
Претти продолжает показывать свой класс ...Вчера, в международном автомобильном пункте пропуска «Сеньковка» во время проверки автомобиля Опель, в котором на выезд из Украины следовали двое граждан Украины сработала служебная собака Претти.

В дальнейшем, в ходе совместного с

сотрудником таможни осмотра автомобиля,

Претти вновь подтвердила наличие в салоне

запрещенных для перемещения через государственную

границу веществ.

Как результат, под резиновым ковриком,

пассажирского сиденья обнаружено прозрачный

полиэтиленовый пакет с веществом растительного

происхождения, предварительно марихуаной, весом

около 2 граммов.

О факте обнаружения наркотического вещества проинформирован

сотрудников прокуратуры и СБУ, которые после проведения следственных действий изъяли

наркотическое зелье.

Учитывая отказ граждан признавать свою причастность к зелью,

подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 305 Уголовного

Кодекса Украины также доставили в Чернигов.

Помощник начальника пограничного отряда

- Начальник пресс-службы

подполковник А.В. Дудкошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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