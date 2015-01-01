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Неосторожность при курении убила 60-летнюю жительницу Черниговщины

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 13:02
  • Просмотров: 27
Неосторожность при курении убила 60-летнюю жительницу Черниговщины3 марта, в 07:15 в Службу спасения «101» в Носовском районе поступило сообщение о пожаре в одной из квартир пятиэтажного жилого дома по ул. Центральной, 47 в г. Носовка.

По вызову на место происшествия оперативно прибыло отделение семнадцатого государственной пожарно-спасательной части УГСЧС Украины в Черниговской области.

Спасатели в аппаратах защиты органов дыхания и зрения поднялись в задымленной квартиры на пятом этаже, где во время проведения разведки на полу в коридоре обнаружили тело 60-летней хозяйки без признаков жизни.
Пожарные в 7:22 пожар локализовали, а в 07:25 окончательно ликвидировали и не допустили распространения пламени на другие комнаты дома. Огнем уничтожен диван, повреждены вещи домашнего обихода.

По предварительным данным, причиной трагедии послужила неосторожность при курении хозяйки квартиры.

К ликвидации пожара привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица специальной техники.

В связи с этим, спасатели обращаются к гражданам быть внимательными и осторожными в обращении с огнем, не допускать курения в постели, тщательно тушить окурки и спички.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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