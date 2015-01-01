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На Черниговщине задержан бизнесмен за дачу взятки полисмену

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 13:32
  • Просмотров: 33
На Черниговщине задержан бизнесмен за дачу взятки полисмену
Коммерсант планировал «решить вопрос» с полицейскими по дальнейшей работе незаконного игорного заведения.

На Черниговщине борьба с игорным бизнесом продолжается различными методами. В ходе досудебного расследования уголовного производства работники управления защиты экономики в Черниговской области совместно с управлением внутренней безопасности, следственным управлением ГУНП и силовой поддержки роты полиции особого назначения под процессуальным руководством прокуратуры Черниговской области при даче неправомерной выгоды «на горячем» задержали гражданина, который предоставил неправомерную выгоду в 5000 гривен (всего предлагал 10000) полицейском управления защиты экономики в Черниговской области за непринятие мер реагирования по незаконному занятию игорным бизнесом.

Предмет преступления изъято. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) - наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без такой.
В рамках данного уголовного производства полицией было раскрыто 2 игорных заведения в Прилуках, где в нарушение требований Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине» предоставлялись незаконные услуги в сфере игорного бизнеса на компьютерах-симуляторах.

В ходе санкционированных обысков обнаружено и изъято 26 системных блоков компьютеров и денежные средства в сумме более 10 000 гривен. На момент обысков в помещениях находились администраторы данных учреждений и игроки, лица которых установлены.
По указанным игорным заведениях в декабре прошлого года было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом) - наказывается штрафом от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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