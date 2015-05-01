Стоимость газа для черниговцев теперь будет зависеть еще и от погоды. Каких платежек ждать?

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В конце января 2017 Нацрегулятор обнародовал Постановление № 84, которой инициировал введение измерений природного газа в энергетических единицах.
По новым правилам оператор газораспределительных сетей - ОАО «Черниговгаз» - обязан кроме объема газа в куб м указывать в квитанциях и в личных кабинетах потребителей количество потребленной энергии в трех единицах измерения: киловатт-часах (кВт / ч), гигакалориях (Гкал) и мегаджоулях (МДж).
Поэтому уже в апреле абонентам «Черниговгаза» придут новые квитанции, в которых пока только в качестве справки будут указаны объем потребления газа в разных энергетических единицах.
Уже со временем счет предъявят именно на основании объема потребленного газа в переводе на единицу энергии – кВт/час.
О том, как будут рассчитывать суммы в платежках, руководство «Черниговгаза» рассказало на вчерашней пресс-конференции.
– Расчет энергии будет вестись по простой формуле. Сначала объем газа, зафиксированный счетчиком, сводится к стандартным условиям путем умножения на соответствующий коэффициент.
А применение среднего показателя высшей теплоты сгорания, который измеряется в лабораторных условиях, позволит вычислить объем энергии, потребленной тем или иным домохозяйством.
Для этого не требуется каких-либо дополнительных переоборудований газовой системы или специальных счетчиков.
Оплачивать услугу по газоснабжению потребители будут пока привычным способом - с кубометра, а в случае отсутствия счетчика - по нормам потребления, - сообщила специалист по связям с общественностью и прессой «Черниговгаза» Наталья Свириденко.
То есть показатели кубометров газа, которые абоненты будут передавать в контактный центр «Черниговгаза», умножат на соответствующий коэффициент.
Примечательно, что этот коэффициент меняется в зависимости от географического положения места жительства абонента, а также в зависимости от времени года.
То есть, в каждом месяце будет браться определенный коэффициент. И для разных областей – он свой.
Также для жителей одной области коэффициент будет различаться еще и в зависимости от того, где у абонента расположен счетчик (в отапливаем помещении или на улице).
Для Черниговской области коэффициенты следующие:
Таким образом, опираясь на обозначенные данные, при необходимости абонент сможет сам пересчитать выставленную ему сумму в платежке, – отмечет руководство «Черниговгаз».
По мнению госрегулятора, такой расчет позволит потребителям учитывать энергетическую ценность потребляемого топлива и оценить использование альтернативных источников тепла - электроэнергии, твердого топлива, и тому подобное.
Что касается того, всегда ли качество газа будет соответствовать тем лабораторным данным, которые будут браться в расчет, руководство «Черниговгаза» заверило, – да.
По их словам, газ, который они принимают для дальнейшего распределения по области, соответствующие лаборатории проверяют чуть ли не каждый день. И нет оснований этим результатам не доверять. Тем более будут учитываться маршруты транспортировки газа и все параметры относительно того, где находится в этой схеме абонент.
Кстати, в ближайшее время маршруты перемещения газа пообещели разместить на официальном сайте «Черниговгаз».
Стоимость газа для черниговцев теперь будет зависеть еще и от погоды. Каких платежек ждать?
- Вчера, 14:04
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В конце января 2017 Нацрегулятор обнародовал Постановление № 84, которой инициировал введение измерений природного газа в энергетических единицах.
По новым правилам оператор газораспределительных сетей - ОАО «Черниговгаз» - обязан кроме объема газа в куб м указывать в квитанциях и в личных кабинетах потребителей количество потребленной энергии в трех единицах измерения: киловатт-часах (кВт / ч), гигакалориях (Гкал) и мегаджоулях (МДж).
Поэтому уже в апреле абонентам «Черниговгаза» придут новые квитанции, в которых пока только в качестве справки будут указаны объем потребления газа в разных энергетических единицах.
Уже со временем счет предъявят именно на основании объема потребленного газа в переводе на единицу энергии – кВт/час.
О том, как будут рассчитывать суммы в платежках, руководство «Черниговгаза» рассказало на вчерашней пресс-конференции.
– Расчет энергии будет вестись по простой формуле. Сначала объем газа, зафиксированный счетчиком, сводится к стандартным условиям путем умножения на соответствующий коэффициент.
А применение среднего показателя высшей теплоты сгорания, который измеряется в лабораторных условиях, позволит вычислить объем энергии, потребленной тем или иным домохозяйством.
Для этого не требуется каких-либо дополнительных переоборудований газовой системы или специальных счетчиков.
Оплачивать услугу по газоснабжению потребители будут пока привычным способом - с кубометра, а в случае отсутствия счетчика - по нормам потребления, - сообщила специалист по связям с общественностью и прессой «Черниговгаза» Наталья Свириденко.
То есть показатели кубометров газа, которые абоненты будут передавать в контактный центр «Черниговгаза», умножат на соответствующий коэффициент.
Примечательно, что этот коэффициент меняется в зависимости от географического положения места жительства абонента, а также в зависимости от времени года.
То есть, в каждом месяце будет браться определенный коэффициент. И для разных областей – он свой.
Также для жителей одной области коэффициент будет различаться еще и в зависимости от того, где у абонента расположен счетчик (в отапливаем помещении или на улице).
Для Черниговской области коэффициенты следующие:
Таким образом, опираясь на обозначенные данные, при необходимости абонент сможет сам пересчитать выставленную ему сумму в платежке, – отмечет руководство «Черниговгаз».
По мнению госрегулятора, такой расчет позволит потребителям учитывать энергетическую ценность потребляемого топлива и оценить использование альтернативных источников тепла - электроэнергии, твердого топлива, и тому подобное.
Что касается того, всегда ли качество газа будет соответствовать тем лабораторным данным, которые будут браться в расчет, руководство «Черниговгаза» заверило, – да.
По их словам, газ, который они принимают для дальнейшего распределения по области, соответствующие лаборатории проверяют чуть ли не каждый день. И нет оснований этим результатам не доверять. Тем более будут учитываться маршруты транспортировки газа и все параметры относительно того, где находится в этой схеме абонент.
Кстати, в ближайшее время маршруты перемещения газа пообещели разместить на официальном сайте «Черниговгаз».
Источник: 0462.ua
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