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Вернувшись домой навеселе вместе с сожительницей, мужчина начал «учить» жертву поленом.
Утром в дежурную часть Прилуrcкого отдела полиции поступило сообщение от жителя одного из сел Прилукского о смерти 53-летней сельской жительницы
Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили труп женщины с множественными синяками на лице и теле.
Правоохранители сразу начали неотложные оперативные мероприятия по установлению лица, причастного к преступлению. Криминалист тщательно осмотрел место происшествия и изъял вещественные доказательства, которые в дальнейшем были направлены на экспертизу.
Оперативники провели подворовые обходы соседних хозяйств, опросили всех возможных свидетелей и установили круг знакомых погибшей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и в результате слаженных профессиональных действий полицейскими Прилукского отдела полиции было установлено, что телесные повреждения потерпевшей нанес неработающий 33-летний мужчина, в доме которого и проживала жертва.
Подозреваемый в содеянном сознался и дал правдивые показания.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.
На Черниговщине мужчина до смерти забил сожительницу поленом
- Вчера, 14:29
- Просмотров: 31
Вернувшись домой навеселе вместе с сожительницей, мужчина начал «учить» жертву поленом.
Утром в дежурную часть Прилуrcкого отдела полиции поступило сообщение от жителя одного из сел Прилукского о смерти 53-летней сельской жительницы
Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили труп женщины с множественными синяками на лице и теле.
Правоохранители сразу начали неотложные оперативные мероприятия по установлению лица, причастного к преступлению. Криминалист тщательно осмотрел место происшествия и изъял вещественные доказательства, которые в дальнейшем были направлены на экспертизу.
Оперативники провели подворовые обходы соседних хозяйств, опросили всех возможных свидетелей и установили круг знакомых погибшей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и в результате слаженных профессиональных действий полицейскими Прилукского отдела полиции было установлено, что телесные повреждения потерпевшей нанес неработающий 33-летний мужчина, в доме которого и проживала жертва.
Подозреваемый в содеянном сознался и дал правдивые показания.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.
Источник: 0462.ua
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