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На Черниговщине мужчина до смерти забил сожительницу поленом

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:29
  • Просмотров: 31
На Черниговщине мужчина до смерти забил сожительницу поленом
Вернувшись домой навеселе вместе с сожительницей, мужчина начал «учить» жертву поленом.

Утром в дежурную часть Прилуrcкого отдела полиции поступило сообщение от жителя одного из сел Прилукского о смерти 53-летней сельской жительницы

Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили труп женщины с множественными синяками на лице и теле.

Правоохранители сразу начали неотложные оперативные мероприятия по установлению лица, причастного к преступлению. Криминалист тщательно осмотрел место происшествия и изъял вещественные доказательства, которые в дальнейшем были направлены на экспертизу.

Оперативники провели подворовые обходы соседних хозяйств, опросили всех возможных свидетелей и установили круг знакомых погибшей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и в результате слаженных профессиональных действий полицейскими Прилукского отдела полиции было установлено, что телесные повреждения потерпевшей нанес неработающий 33-летний мужчина, в доме которого и проживала жертва.

Подозреваемый в содеянном сознался и дал правдивые показания.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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