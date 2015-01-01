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Киоски с остановок в Чернигове начнут исчезать через три года
- Вчера, 15:12
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Все остановки общественного транспорта в Чернигове будут одинаковыми. Программа их замены рассчитана на 5 лет.
В ходе 16-й сессии горсовета городской голова Владислав Атрошенко сообщил, что в городе в течение 5 лет большинство остановочных комплексов будет приведена к единому формату.
Это будет прозрачная остановка европейского образца, без встроенного киоска для торговли. Остановки с торговыми павильонами останутся только в некоторых спальных районах.
Накануне сессии предприниматели, ведущие ныне торговлю на остановках, просили не трогать их МАФы. С другой стороны, часть жителей города требовала запретить на остановках киоски, в которых можно купить сигареты и пиво.
Мэр предложил бизнесменам, которые являются владельцами киосков, самостоятельно определять ежегодно до 100 мест, где будут устанавливаться новые остановки и передавать их на рассмотрение городской власти.
По мнению Владислава Атрошенко, это механизм позволит предпринимателям свернуть свой бизнес не сразу, а постепенно – в течение 3-5 лет.
Всего в Чернигове 458 мест, где останавливается общественный транспорт. Из них примерно на 150 располагаются павильоны для торговли. Таким образом, бизнесмены три года смогут торговать без помех, выбирая для замены любые из оставшихся 300 остановок.
Напомним, первая остановка нового типа была установлены в январе. Тогда она была подвергнута критике как в плане надежности, так и в отношении слишком высокой цены.
Позже в мэрии заверили, что конструкцию доработают, что, возможно, позволит снизить первоначальную стоимость.
В бюджете Чернигова на 2017 год на установку новых остановок предусмотрено 9 миллиона 750 тысяч гривен.
В ходе 16-й сессии горсовета городской голова Владислав Атрошенко сообщил, что в городе в течение 5 лет большинство остановочных комплексов будет приведена к единому формату.
Это будет прозрачная остановка европейского образца, без встроенного киоска для торговли. Остановки с торговыми павильонами останутся только в некоторых спальных районах.
Накануне сессии предприниматели, ведущие ныне торговлю на остановках, просили не трогать их МАФы. С другой стороны, часть жителей города требовала запретить на остановках киоски, в которых можно купить сигареты и пиво.
Мэр предложил бизнесменам, которые являются владельцами киосков, самостоятельно определять ежегодно до 100 мест, где будут устанавливаться новые остановки и передавать их на рассмотрение городской власти.
По мнению Владислава Атрошенко, это механизм позволит предпринимателям свернуть свой бизнес не сразу, а постепенно – в течение 3-5 лет.
Всего в Чернигове 458 мест, где останавливается общественный транспорт. Из них примерно на 150 располагаются павильоны для торговли. Таким образом, бизнесмены три года смогут торговать без помех, выбирая для замены любые из оставшихся 300 остановок.
Напомним, первая остановка нового типа была установлены в январе. Тогда она была подвергнута критике как в плане надежности, так и в отношении слишком высокой цены.
Позже в мэрии заверили, что конструкцию доработают, что, возможно, позволит снизить первоначальную стоимость.
В бюджете Чернигова на 2017 год на установку новых остановок предусмотрено 9 миллиона 750 тысяч гривен.
Источник: 0462.ua
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