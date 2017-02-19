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АКЦИЯ К 8 МАРТА «ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ ВМЕСТЕ».

  • Автор:cuarzo
  • Сегодня, 15:28
  • Просмотров: 17
АКЦИЯ К 8 МАРТА «ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ ВМЕСТЕ».

Милые дамы, вот и закончилась зима и приближается самый весенний праздник – 8 Марта!


Примите наши искренние поздравления с этим радостным женским днем и праздником весны. Пусть счастье наполняет каждый Ваш день, пусть улыбка всегда украшает Ваше лицо, пусть сбываются все мечты, а солнечное весеннее настроение никогда не покидает. Красоты неугасающей, молодости долгой и крепкого здоровья!


Для Вас любимые женщины мы подготовили акцию к 8 Марта:


«ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ ВМЕСТЕ»


УСЛОВИЯ АКЦИИ
.
☝Период проведения: с 19.02.2017 по 13.03.2017 ☝
.
Акция действительна для всего ассортимента товара, за исключением: 
1. товара находящегося в категории «РАСПРОДАЖА» или подпадающего 
под другие акции (акции не плюсуются) 
-2.товара продаваемого по обмену 
.
Суть акции: 
.
ЗОЛОТО: скидка 8% на 1-й товар в чеке, 15% - на 2-й товар в чеке 
и все последующие товары в чеке 
СЕРЕБРО и БИЖУТЕРИЯ: скидка 15% на 1-й товар в чеке, 30% - на 
2-й товар в чеке и все последующие товары в чеке 

!!! Очередность товара в чеке определяется согласно стоимости товара от 
наибольшей (1-й товар в чеке) поочередно согласно убыванию стоимости 
!!! При оформлении покупки по акции, СКИДКА ДИСКОНТНОЙ ПРОГРАММЫ действует без суммирования с скидкой акции. 

Связаться с нашими специалистами: 
 +38 (050) 42-5555-9, +38 (068) 399-999-2 
cuarzo.eu 
С ув. Ювелирный бутик Cuarzo 

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Источник: 4ernigiv.info

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