АКЦИЯ К 8 МАРТА «ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ ВМЕСТЕ».
- Сегодня, 15:28
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Милые дамы, вот и закончилась зима и приближается самый весенний праздник – 8 Марта!
Примите наши искренние поздравления с этим радостным женским днем и праздником весны. Пусть счастье наполняет каждый Ваш день, пусть улыбка всегда украшает Ваше лицо, пусть сбываются все мечты, а солнечное весеннее настроение никогда не покидает. Красоты неугасающей, молодости долгой и крепкого здоровья!
Для Вас любимые женщины мы подготовили акцию к 8 Марта:
«ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ ВМЕСТЕ»
УСЛОВИЯ АКЦИИ
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Период проведения: с 19.02.2017 по 13.03.2017
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Акция действительна для всего ассортимента товара, за исключением:
1. товара находящегося в категории «РАСПРОДАЖА» или подпадающего
под другие акции (акции не плюсуются)
-2.товара продаваемого по обмену
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Суть акции:
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ЗОЛОТО: скидка 8% на 1-й товар в чеке, 15% - на 2-й товар в чеке
и все последующие товары в чеке
СЕРЕБРО и БИЖУТЕРИЯ: скидка 15% на 1-й товар в чеке, 30% - на
2-й товар в чеке и все последующие товары в чеке
!!! Очередность товара в чеке определяется согласно стоимости товара от
наибольшей (1-й товар в чеке) поочередно согласно убыванию стоимости
!!! При оформлении покупки по акции, СКИДКА ДИСКОНТНОЙ ПРОГРАММЫ действует без суммирования с скидкой акции.
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Связаться с нашими специалистами:
+38 (050) 42-5555-9, +38 (068) 399-999-2
cuarzo.eu
С ув. Ювелирный бутик Cuarzo
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