АКЦИЯ К 8 МАРТА «ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ ВМЕСТЕ».

Милые дамы, вот и закончилась зима и приближается самый весенний праздник – 8 Марта!

Примите наши искренние поздравления с этим радостным женским днем и праздником весны. Пусть счастье наполняет каждый Ваш день, пусть улыбка всегда украшает Ваше лицо, пусть сбываются все мечты, а солнечное весеннее настроение никогда не покидает. Красоты неугасающей, молодости долгой и крепкого здоровья!

Для Вас любимые женщины мы подготовили акцию к 8 Марта:

«ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ ВМЕСТЕ»

УСЛОВИЯ АКЦИИ

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Период проведения: с 19.02.2017 по 13.03.2017

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Акция действительна для всего ассортимента товара, за исключением:

1. товара находящегося в категории «РАСПРОДАЖА» или подпадающего

под другие акции (акции не плюсуются)

-2.товара продаваемого по обмену

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Суть акции:

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ЗОЛОТО: скидка 8% на 1-й товар в чеке, 15% - на 2-й товар в чеке

и все последующие товары в чеке

СЕРЕБРО и БИЖУТЕРИЯ: скидка 15% на 1-й товар в чеке, 30% - на

2-й товар в чеке и все последующие товары в чеке



!!! Очередность товара в чеке определяется согласно стоимости товара от

наибольшей (1-й товар в чеке) поочередно согласно убыванию стоимости

!!! При оформлении покупки по акции, СКИДКА ДИСКОНТНОЙ ПРОГРАММЫ действует без суммирования с скидкой акции.

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Связаться с нашими специалистами:

+38 (050) 42-5555-9, +38 (068) 399-999-2

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