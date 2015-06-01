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Транспорт в Чернигове обещают взять под контроль

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:28
  • Просмотров: 31
Транспорт в Чернигове обещают взять под контрольТранспортные вопросы в Чернигове теперь кроме профильного управления будет контролировать еще и специально созданная депутатская комиссия.

В ходе сессии Черниговского городского совета жители микрорайона «3-й кирпичный завод», обращаясь к мэру и депутатам городского совета, выразили недовольство объединением маршрутов № 25 и № 31.

С тех пор, по их словам, количество маршруток существенно уменьшилась, и стало невозможно добраться на работу или детям в школу и детсады.

Комментируя ситуацию с перевозкой горожан маршруту № 25, депутат горсовета перевозчик Сергей Вакуленко рассказал, что к объединению двух маршрутов там работало 28 автобусов малой вместимости, а сегодня маршрут №25 обслуживает 20 автобусов, но средней вместимости (в выходные дни - 16 автобусов).

Его коллега (депутат и перевозчик) Владимир Козырь также добавил, что на маршруте №25 проблема уже решена и автобусы ходят по расписанию, то есть с интервалом в 15 минут, а в часы пик - с интервалом - 6 минут.

Впрочем, жители микрорайона опровергли эту информацию. Это также подтвердили некоторые депутаты городского совета, что во время проверок автобусы действительно ездят по расписанию, а уже на следующий день после проверок маршруток нельзя дождаться.

Чтобы исключить такие проблемы, городской голова Владислав Атрошенко дал поручение начальнику управления транспорта ускорить внедрение системы GPS в общественном транспорте для контроля его движения.

Начальник управления транспорта Александр Бельский заверил, что к середине мая весь общественный транспорт будет подключен к системе GPS.

Жителям города посоветовали со всеми замечаниями и предложениями по работе транспорта обращаться в call- центр: 0800-509350, а также к диспетчеру, который работает круглосуточно. Телефоны есть в каждом транспортном средстве.

Также депутаты утвердили решение о создании временной депутатской контрольной комиссии по вопросам проверки обоснованности стоимости проезда в городском пассажирском транспорте и соблюдение законодательства при определении победителей и заключенных договоров.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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