В 2016 году у жителей Черниговщины изъяли 6,6 кг взрывчатки, 25 гранат и 56 единиц незаконного оружия

В течение прошлого года на Черниговщине полицией было зарегистрировано 146 фактов незаконного обращения с оружием, по 125 правонарушениям лицам было сообщено о подозрении.Полицейскими области из незаконного оборота изъято 52 единицы огнестрельного оружия (в том числе 2 единицы автоматического оружия, 4 винтовки, 18 пистолетов, 6 нарезных обрезов), 6,6 кг взрывчатки, 25 гранат, 96 единиц холодного оружия.Уже в этом году полицией Черниговщины зарегистрировано 41 факт незаконного обращения с оружием, лицам сообщено о подозрении по 24 правонарушениях.За два месяца уже в этом году из незаконного оборота полицейские изъяли 9 единиц огнестрельного оружия (2 обреза охотничьего ружья, 1 винтовка, 5 единиц самодельного огнестрельного оружия, 1 автомат АКСУ) и более двух килограммов взрывчатки и 6 гранат.Полиция предупреждает, что в случае выявления правоохранительными органами нелегального оружия или взрывчатых веществ или боеприпасов нарушителям закона грозит до семи лет лишения свободы. Об этом говорит статья 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами).А ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения наказывается лишением свободы на срок до трех лет.Однако в этой же статье в ее третьей части указано, что добровольная сдача оружия освобождает граждан от уголовного наказания.