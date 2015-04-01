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Готовимся к урожаю перцев и помидоров! Советы черниговского огородника
- Сегодня, 12:02
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Черниговский огородник Владимир Сырай и вся его семья занимаются выращиванием перцев и томатов уже более 20 лет. Заметьте – исключительно перцев и томатов, а не, как многие из нас, и того, и другого, и пятого, и десятого...
Сыраи методом проб и ошибок разработали свою методику выращивания обозначенных культур в условиях Черниговской области.
Они постоянно пополняют собственную коллекцию новыми сортами, экспериментируют с ними на своем земельном участке и самые лучшие – отбирают на семена.
К слову, на сегодняшний день семья располагает 378 сортами томатов и перцев, узнать о которых (а также прикупить семян) может каждый черниговец, посетив выставку-продажу «Сад. Огород».
Неоднократно пройдя весь путь «от семечка к семечку», Владимир Федорович привык и сверяться с Луной, и в то же время доверять своим наблюдениям.
– К примеру, в связи со сложностью подбора плодородных дней по лунному календарю и холодной затяжной весной последних лет, в этом году сроки высевания и высадки в грунт перца сладкого мы сместили вперед на 7–10 дней по сравнению с обычными.
Вдобавок начали применять подсветку, что ускоряет рост рассады как минимум на неделю, – рассказывает Владимир Сырай и раскрывает секреты «урожайных» дней в 2017 году.
Перец сладкий
Посев на рассаду:
· без пикировки – 12.02, 13.02 (до 15.38), 16.02 (с 08.42), 17.02, 19.02, 20.02, 21.02 (с 09.09), 22.02;
· с пикировкой – 7.02 (с 09.04), 8.02, *27.02,* 02.03, 3.03 (до 17.21), 6.03 (с 14.55), 7.03, 8.03 (до 17.09).
Высадка в грунт:
· лучше – *27.05 (с 14:26 ), *28.05, 29.05 (до 10.00);
· можно – 30.04, 1.05, 9.05;
· по необходимости – 19.05, 20.05, 23.05 (с 15.34), 24.05.
Томат
Посев на рассаду:
· без пикировки – 16.03, 17.03, 25.03 (с 12.08), 26.03, 27.03 (до 13.20);
· с пикировкой – *30.03, 3.04, 4.04.
Высадка в грунт:
· лучше – 30.04, 1.05, *9.05
· можно – 27.05 (с 14.26), 28.05;
· по необходимости – 19.05, 20.05, 23.05 (с 15.34), 24.05.
Пикировка в теплицу:
· 12.04, 13.04, 17.04, 18.04, 19.04 (до 12.58), *22.04, 23.04.
Жирным шрифтом – наиболее благоприятные дни.
Даты, перед которыми стоит звездочка, – именно в эти дни будет сеять/сажать перцы/помидоры Владимир Сырай.
Огородник советует соблюдать обозначенные выше условия, а также предварительно (за 7–10 дней до высадки в грунт) замачивать семена.
– Делаем так: сначала на 20–25 минут замачиваем в растворе марганцовки (по цвету он должен быть ближе к темно-розовому). Затем достаем и готовим для семян специальный стимулятор роста: ампула «Эмистима С» плюс 1 чайная ложка меда на 1 л воды. Полученным раствором заливаем семена так, чтобы он покрыл их, и оставляем на 6–8 часов. После выкладываем семена на подпитанную льняную тряпочку, складываем ее конвертиком. Окунаем ее в талую или отстоянную воду. Вынув, сильно сдавливаем, чтобы сбежала вода. И раскладываем на кухонный разнос. Затем с обеих сторон натягиваем на разноз по целлофановому кульку. Чтобы влага не испарялась, а воздух доходил. И оставляем возле батареи (температура 25 -28 гадусов) на сложенную в несколько слоев мокрую льняную тряпочку, сухой же тканью в один слой прикрываем сверху.
Через 2–5 суток появятся росточки. При появлении 2-3 расточков из 20-и какого-нибудь сорта все эти семена в той же тряпочке и в целлофановом кульке опять (чтобы влага не испарялась) помещаем в холодильник, чтобы они закалились, не проросли, и дождались нужного для высевания дня.
Землю, в которой будет всходить рассада, огородник Владимир Сырайзаготавливает с осени, беря ее из кротовин на лугу.
Затем добавляет перегной в соотношении 1 к 1, и на ведро такой смеси - 0,5 л золы. Ну а тем из наших читателей, кто собирается покупать субстрат в магазине, советует не экономить.
– Я лично такого не практикую. Но хорошая земля сейчас стоит недешево и я наслышан, что многие производители, дабы удешевить себестоимость товара, добавляют в состав субстрата побольше торфа. А торф – это кислая среда, которая для перцев особенно пагубна. Так что, считаю, лучше переплатить и купить под рассаду наиболее качественную землю.
Сыраи методом проб и ошибок разработали свою методику выращивания обозначенных культур в условиях Черниговской области.
Они постоянно пополняют собственную коллекцию новыми сортами, экспериментируют с ними на своем земельном участке и самые лучшие – отбирают на семена.
К слову, на сегодняшний день семья располагает 378 сортами томатов и перцев, узнать о которых (а также прикупить семян) может каждый черниговец, посетив выставку-продажу «Сад. Огород».
Неоднократно пройдя весь путь «от семечка к семечку», Владимир Федорович привык и сверяться с Луной, и в то же время доверять своим наблюдениям.
– К примеру, в связи со сложностью подбора плодородных дней по лунному календарю и холодной затяжной весной последних лет, в этом году сроки высевания и высадки в грунт перца сладкого мы сместили вперед на 7–10 дней по сравнению с обычными.
Вдобавок начали применять подсветку, что ускоряет рост рассады как минимум на неделю, – рассказывает Владимир Сырай и раскрывает секреты «урожайных» дней в 2017 году.
Перец сладкий
Посев на рассаду:
· без пикировки – 12.02, 13.02 (до 15.38), 16.02 (с 08.42), 17.02, 19.02, 20.02, 21.02 (с 09.09), 22.02;
· с пикировкой – 7.02 (с 09.04), 8.02, *27.02,* 02.03, 3.03 (до 17.21), 6.03 (с 14.55), 7.03, 8.03 (до 17.09).
Высадка в грунт:
· лучше – *27.05 (с 14:26 ), *28.05, 29.05 (до 10.00);
· можно – 30.04, 1.05, 9.05;
· по необходимости – 19.05, 20.05, 23.05 (с 15.34), 24.05.
Томат
Посев на рассаду:
· без пикировки – 16.03, 17.03, 25.03 (с 12.08), 26.03, 27.03 (до 13.20);
· с пикировкой – *30.03, 3.04, 4.04.
Высадка в грунт:
· лучше – 30.04, 1.05, *9.05
· можно – 27.05 (с 14.26), 28.05;
· по необходимости – 19.05, 20.05, 23.05 (с 15.34), 24.05.
Пикировка в теплицу:
· 12.04, 13.04, 17.04, 18.04, 19.04 (до 12.58), *22.04, 23.04.
Жирным шрифтом – наиболее благоприятные дни.
Даты, перед которыми стоит звездочка, – именно в эти дни будет сеять/сажать перцы/помидоры Владимир Сырай.
Огородник советует соблюдать обозначенные выше условия, а также предварительно (за 7–10 дней до высадки в грунт) замачивать семена.
– Делаем так: сначала на 20–25 минут замачиваем в растворе марганцовки (по цвету он должен быть ближе к темно-розовому). Затем достаем и готовим для семян специальный стимулятор роста: ампула «Эмистима С» плюс 1 чайная ложка меда на 1 л воды. Полученным раствором заливаем семена так, чтобы он покрыл их, и оставляем на 6–8 часов. После выкладываем семена на подпитанную льняную тряпочку, складываем ее конвертиком. Окунаем ее в талую или отстоянную воду. Вынув, сильно сдавливаем, чтобы сбежала вода. И раскладываем на кухонный разнос. Затем с обеих сторон натягиваем на разноз по целлофановому кульку. Чтобы влага не испарялась, а воздух доходил. И оставляем возле батареи (температура 25 -28 гадусов) на сложенную в несколько слоев мокрую льняную тряпочку, сухой же тканью в один слой прикрываем сверху.
Через 2–5 суток появятся росточки. При появлении 2-3 расточков из 20-и какого-нибудь сорта все эти семена в той же тряпочке и в целлофановом кульке опять (чтобы влага не испарялась) помещаем в холодильник, чтобы они закалились, не проросли, и дождались нужного для высевания дня.
Землю, в которой будет всходить рассада, огородник Владимир Сырайзаготавливает с осени, беря ее из кротовин на лугу.
Затем добавляет перегной в соотношении 1 к 1, и на ведро такой смеси - 0,5 л золы. Ну а тем из наших читателей, кто собирается покупать субстрат в магазине, советует не экономить.
– Я лично такого не практикую. Но хорошая земля сейчас стоит недешево и я наслышан, что многие производители, дабы удешевить себестоимость товара, добавляют в состав субстрата побольше торфа. А торф – это кислая среда, которая для перцев особенно пагубна. Так что, считаю, лучше переплатить и купить под рассаду наиболее качественную землю.
Источник: 0462.ua
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