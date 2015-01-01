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Для раненого на Донбассе черниговца хирурги «вырастили» новую пятку
- Сегодня, 12:29
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Чудеса современных био-технологий: черниговскому воину, пострадавшему от донбасских террористов и российских оккупантов, специалисты спасают ногу.
Минувшей осенью Владимиру сделали пластическую операцию в рамках проекта «Биотех-реабилитация раненых».
На днях Владимир вернулся в клинику для прохождения очередного контрольного осмотра. Обследование показало, что восстановление идет по плану, уникальный имплантат можно полноправно назвать новой пяткой, а пересаженный лоскут кожи и мягких тканей прекрасно принимается на новом месте.
Определились и со временем следующих вмешательств – до следующей осени кость окрепнет настолько, чтобы можно было бы выполнить пластику и прикрепить к ней ахиллово сухожилие. И вот уже тогда нога Владимира сможет в полной мере выполнять свои функции.
Одним из главных критериев успеха можно назвать и настроение Владимира – недавно речь шла об ампутации, а сегодня человек уже живет с уверенностью, что ходить на собственных ногах.
- Я уже не думал, что когда-нибудь снова встану на ноги. Костыли мне так надоели, что я уже морально готовился к ампутации, - говорит Владимир
Владимир получил травму в июле 2015 года, когда во время разведывательного выхода наступил на вражескую мину. Только чудом взрывом оторвало не всю ногу, а только раздробило стопу и вырвало пяточную кость.
В государственном госпитале мужчине провели семь операций и наконец, спасли ногу от ампутации и развития осложнений. Впрочем, на этом прогресс и остановился - государственная медицина не действенных методов, чтобы компенсировать такой значительный костный дефект.
Руками развели и в Германии. Все, что смогли медики – почистить рану, стабилизировать состояние искалеченной ноги и немного оттянуть ампутацию – ведь ходить на такой ноге совершенно невозможно.
И вот тут Владимиру повезло: волонтер Ольга Домбровская, которая спасла уже не одного раненого бойца, посоветовала мужу обратиться в «Биотех».
Лечение Владимира волонтеры People's Project, оплатили за счет народных пожертвований – на восстановление было собрано почти 300 тысяч гривен в качестве благотворительных взносов на проект «Биотех-реабилитация раненых».
Минувшей осенью Владимиру сделали пластическую операцию в рамках проекта «Биотех-реабилитация раненых».
На днях Владимир вернулся в клинику для прохождения очередного контрольного осмотра. Обследование показало, что восстановление идет по плану, уникальный имплантат можно полноправно назвать новой пяткой, а пересаженный лоскут кожи и мягких тканей прекрасно принимается на новом месте.
Определились и со временем следующих вмешательств – до следующей осени кость окрепнет настолько, чтобы можно было бы выполнить пластику и прикрепить к ней ахиллово сухожилие. И вот уже тогда нога Владимира сможет в полной мере выполнять свои функции.
Одним из главных критериев успеха можно назвать и настроение Владимира – недавно речь шла об ампутации, а сегодня человек уже живет с уверенностью, что ходить на собственных ногах.
- Я уже не думал, что когда-нибудь снова встану на ноги. Костыли мне так надоели, что я уже морально готовился к ампутации, - говорит Владимир
Владимир получил травму в июле 2015 года, когда во время разведывательного выхода наступил на вражескую мину. Только чудом взрывом оторвало не всю ногу, а только раздробило стопу и вырвало пяточную кость.
В государственном госпитале мужчине провели семь операций и наконец, спасли ногу от ампутации и развития осложнений. Впрочем, на этом прогресс и остановился - государственная медицина не действенных методов, чтобы компенсировать такой значительный костный дефект.
Руками развели и в Германии. Все, что смогли медики – почистить рану, стабилизировать состояние искалеченной ноги и немного оттянуть ампутацию – ведь ходить на такой ноге совершенно невозможно.
И вот тут Владимиру повезло: волонтер Ольга Домбровская, которая спасла уже не одного раненого бойца, посоветовала мужу обратиться в «Биотех».
Лечение Владимира волонтеры People's Project, оплатили за счет народных пожертвований – на восстановление было собрано почти 300 тысяч гривен в качестве благотворительных взносов на проект «Биотех-реабилитация раненых».
Источник: 0462.ua
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