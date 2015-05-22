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В Чернигове активизировались мошенники

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:29
  • Просмотров: 26
В Чернигове активизировались мошенникиПолиция предупреждает: аферисты ищут своих жертв и в Интернете, и по телефону.

На минувшей неделе за один день в Черниговской области от действий мошенников пострадало 4 человека.

Двух человек обманули в интернет-магазине, еще две жертвы сами сообщили реквизиты платежных карт псевдобанкирам, которые сняли с них деньги. Общая сумма убытков пострадавших - более 50 тысяч гривен.

Характерно, что на этот раз жертвами аферистов стали не пожилые люди, которые плохо разбираются в современных технологиях, а молодые житель Черниговщины.

Так, 32-летняя жительница Чернигова нашла объявление о продаже телефона в одном из интернет-магазинов. Перечислив продавцу более 10 тысяч гривен, вместо заказанного получила старый неработающий мобильник. Сейчас связь с продавцом отсутствует.

Аналогично пострадал и житель Борзны. 38-летний мужчина через тот же интернет-ресурс подыскивал мотоблок. Найдя нужную модель, добросовестно перечислил деньги на карточку продавца, но товар не получил.

В обоих случаях деньги перечислялись на банковские карточки, с именами и фамилиями, но это не помешало аферистам после совершения преступления скрыться.

По фактам совершения преступления возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Полиция ищет злоумышленников, а граждан предупреждает, что рассчитываться за приобретенный заочно товар стоит после его получения.

Полиция предупреждает: аферисты ищут своих жертв и в Интернете, и по телефону.

На минувшей неделе за один день в Черниговской области от действий мошенников пострадало 4 человека.

Двух человек обманули в интернет-магазине, еще две жертвы сами сообщили реквизиты платежных карт псевдобанкирам, которые сняли с них деньги. Общая сумма убытков пострадавших - более 50 тысяч гривен.

Характерно, что на этот раз жертвами аферистов стали не пожилые люди, которые плохо разбираются в современных технологиях, а молодые житель Черниговщины.

Так, 32-летняя жительница Чернигова нашла объявление о продаже телефона в одном из интернет-магазинов. Перечислив продавцу более 10 тысяч гривен, вместо заказанного получила старый неработающий мобильник. Сейчас связь с продавцом отсутствует.

Аналогично пострадал и житель Борзны. 38-летний мужчина через тот же интернет-ресурс подыскивал мотоблок. Найдя нужную модель, добросовестно перечислил деньги на карточку продавца, но товар не получил.

В обоих случаях деньги перечислялись на банковские карточки, с именами и фамилиями, но это не помешало аферистам после совершения преступления скрыться.

По фактам совершения преступления возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Полиция ищет злоумышленников, а граждан предупреждает, что рассчитываться за приобретенный заочно товар стоит после его получения.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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