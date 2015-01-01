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Черниговские лесники спасаются от поборов и коррупции увольнениями

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:39
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Черниговские лесники спасаются от поборов и коррупции увольнениямиРешалы-советники от Лесагентства обложили лесхозы и лесничества области ежемесячной данью, а так же заставляют выполнять планы по незаконным рубкам деловой древесины. За отказ лесникам угрожают уголовным преследованием. Многие увольняются. Иногда лесники не выдерживают и сводят счеты с жизнью.

На Черниговщине разгорается очередной скандал, связанный с коррупцией в лесной отрасли. Здешние лесники забили тревогу – из-за навязанных им коррупционных схем, уже через несколько лет область может «облысеть». Проблема в том, что их в принудительном порядке заставляют рубить лес и продавать налево. Незаконную выручку сдают «смотрящим». А кто отказывается, в лучшем случае может уволиться, в худшем – станет крайним, на которого спишут все махинации.

«Мы думали, что после бегства Сивца, поборы и черные схемы отомрут. Можно будет спокойно работать. Но чуда не случилось. В отрасли творится полный беспредел.

Регулярно приезжают какие-то решалы, машут корочками, кричат, что они советники в Лесагентстве. Заставляют все больше рубить деревьев и продавать конкретным фирмам.

Больше того, каждый месяц нужно платить им от 15 тысяч долларов и больше. И не послушать нельзя – или уволят, или подставят так, что потом долго сидеть придется», - рассказал на правах анонимности один из лесников Черниговской области.

Схемы вырубок отработаны годами. В лес загоняют технику, которая очень быстро вырубает огромные кварталы. Забирают только деловую древесину, которая стоит от 1 тыс. гривен за куб. Ее грузят и увозят в сторону Одессы. Раньше это маскировали под санитарные рубки. Теперь работают полулегально, оформляя по документам хороший лес как дрова, ценой по 200 грн. за куб. А реальные дрова гниют в лесу. Лесники говорят, что рубят не только хвойные. Охоту ведут и за более дорогим дубом. Был случай, когда в селе Александровка за день сняли огромную площадь полувековых дубов. Только приблизительно их стоимость не менее 15 тыс. долларов. А на территории ДП «Нижинрайагролисництво» без лесорубочного билета вырубили 460 деревьев на 1,7 млн грн.

«Это так называемые «субботники» для начальства. Часть денег воруют, часть платят выше, как откупные. И поделать ничего нельзя. Как-то лесники взбунтовались, отказались незаконно рубить в заповеднике. Так из Киева за полтора часа на джипе прилетел какой- то Анатолий Онашко. Помахал корочкой СБУ, сказал, что большой начальник в Лесагентстве, имеет много связей. Кто откажется выполнять планы – сядет», - поделился Виктор, бывший лесник.

Он же рассказал, что старожилы отрасли потом объяснили, что Анатолия Онашко в Черниговской области знают многие. Еще во времена Януковича он был здесь советником от Госземагентства и решал вопросы по продаже земли, в том числе в заповедниках и природоохранных зонах. А после революции перебрался в лесную отрасль.

«С ним никто связываться не хочет. Говорят, что он какой-то сотрудник службы безопасности и может создать массу проблем. Он здесь вообще как хозяин: если хочешь устроиться на хорошую должность – нести «просьбу» нужно ему», - рассказал наш собеседник.

Чтобы стать директором лесничества, нужно заплатить до 50 тыс. долларов. Именно о такой суме сейчас на уровне слухов говорят, вспоминая место главы Остерского военного лесничества. Прошлый директор не выдержал давления и в начале февраля покончил с собой. Его коллеги считают, что его до этого рокового шага довели беспределом, поборами и махинациями. Его сломили. Лесники предостерегают, что если так пойдет и дальше, то через пару лет уже рубить будет нечего. Сейчас их работа свелась только к массовой рубке, о восстановлении насаждений даже не вспоминают. Их гонят с топорами в лес за деньгами для начальников и решал. Лесники говорят, что терпение на исходе, если ситуация не переломится, то эти топоры они могут использовать уже совсем для других целей.

Лесники предостерегают, что если так пойдет и дальше, то через пару лет уже рубить будет нечего. Сейчас их работа свелась только к массовой рубке, о восстановлении насаждений даже не вспоминают. Их гонят с топорами в лес за деньгами для начальников и решал. Лесники говорят, что терпение на исходе, если ситуация не переломится, то эти топоры они могут использовать уже совсем для других целей.

Источник: Инсайде

Автор: Игорь Корж.
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Источник: 4ernigiv.info

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