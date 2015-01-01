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Кому в Черниговской области платят больше всех? Рейтинг по отраслям

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:02
  • Просмотров: 12
Кому в Черниговской области платят больше всех? Рейтинг по отраслям
Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в январе 2017 года составляла 4758 грн, что на 48,7% выше уровня минимальной заработной платы (3200 грн). Об этом сообщает Главное управление статистики в Черниговской области.

По сравнению с декабрем 2016 года размер заработной платы уменьшился на 1,0%.

Но, как отмечают работники управления статистики, уменьшение начислений в январе к предыдущему месяцу происходит ежегодно и обусловлено тем, что в декабре осуществляются начисления единовременных выплат: вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационных выплат за неиспользованный отпуск и т. п.

За последние же 12 месяцев (по сравнению с январем 2016 года) номинальная заработная плата выросла на 41,4%.

Так согласно данным статистики, ныне самые оплачиваемые отрасли в Черниговской области следующие:

1 место – добывающая промышленность и разработка карьеров – 57,19 грн/час, 7762 грн/мес.

2 место – финансовая и страховая деятельность – 43,44 грн/час, 6091 грн/мес.

3 место – сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство – 40,54 грн/час, 5135 грн/мес.

В то же время самые никчемные зарплаты, по данным статистики, в таких отраслях:

1 место – операции с недвижимостью – 24,83 грн/час, 3429 грн/мес.

2 место – временное размещение и организация питания – 26,09 грн/час, 3428 грн/мес.

3 место – культура, спорт, развлечения, отдых – 27,76 грн/час, 3690 грн/мес.

Соответственно медработники, учителя наряду с работниками торговли, транспорта и госслужащими – в середине рейтинга.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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