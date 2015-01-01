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За прошлый год экспорт товаров из Черниговской области уменьшился на 23 процента, а импорт вырос на 24
- Сегодня, 13:39
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В 2016 году торговыми партнерами предприятий Черниговской области стали представители 129 стран мира. Объем торговли товарами между ними составил 899,5 миллиона долларов.
Экспорт
Область экспортировала товаров на 427 миллиона долларов. Экспорт на 75% состоял из зерновых культур, изделий из бумаги и картона, пищевой и текстильной продукции, древесины, семян и плодов масличных растений. Товары предприятий региона поставлялись партнерам из 110 стран мира, в 46-ти из них объемы поставок выросли. Однако общий объем экспорта товаров по сравнению с 2015 годом уменьшился на 23%.
Всего в 28 стран Европейского Союза продали товаров более чем на 124 миллиона долларов. Это 29,2% от общего объема экспорта. Наибольшие экспортные поставки осуществлялись к ближайшим соседям – Румынии и Польше – 26 и 16 миллионов долларов соответственно. Против 2015 года экспорт в страны ЕС уменьшился на 31,8% из-за значительного сокращения покупки зерновых культур.
Продажа товаров в Россию составила 46 миллиона (уменьшилась на 8,1%), Египет – 32 миллиона, Беларусь – 27, Турцию – 26, Грузию – 24 миллиона.
Две трети из наиболее популярных украинских товаров – зерновые – экспортировали в Египет, Испанию, Иран, Нидерланды, Португалию, Бельгию, Таиланд и Италию. Существенные поставки изделий из бумаги и картона осуществлялись в Россию, Казахстан и Азербайджан; древесины и изделий из нее и – в Турцию и Китай; готовых пищевых продуктов – в Грузию и Молдову; семян и плодов масличных растений – в Египет, Иран, Францию, Турцию и Нидерланды; одежды и текстиля – в Польшу, Францию и Нидерланды.
В 2016 году предприятия Черниговщины осуществляли внешнюю торговлю услугами с партнерами из 83 стран мира. Экспорт услуг по области составил 20 миллионов долларов, что на 14% больше, чем в 2015 году.
Основными потребителями услуг остаются страны Европейского Союза – 72%. Значительные объемы услуг предоставлялись партнерам из Румынии (почти на 5 миллионов), Германии (на 3), Нидерландов (около 2), Италии (на 1 миллион долларов). Среди других стран мира больше всего (на 4 миллиона долларов) услуг продано в Канаду, США и т.д.
В структуре экспорта 54% объема занимали услуги по переработке материальных ресурсов, 23% – компьютерные и информационные услуги, 19% – услуги автомобильного транспорта.
Импорт
Импорт товаров в 2016 году вырос на 24% и составил 473 миллиона долларов. Треть общего объема (34,2%) – товары из стран Европейского Союза. Черниговщина купила более чем на 183 миллиона долларов. Показатель увеличился против 2015 года на 38,7%. Основные партнеры в импорте товаров среди стран ЕС – Германия (11,6%), Италия (6,2%), Великобритания (3,8%), Польша (3,2%), Нидерланды (2,9%).
В ассортименте импорта преобладали готовые пищевые продукты (25%), полимерные материалы, пластмассы и изделия из них (16%), текстильные материалы и изделия (12%), бумага и картон (10%), котлы (7%), удобрения и минеральные продукты (по 5% каждая).
Ведущими партнерами в покупке услуг были Великобритания, Польша, Румыния, Германия, Турция, Нидерланды и Российская Федерация, на которые приходилось 81% областного импорта.
Существенную долю формировали роялти и другие услуги, связанные с использованием интеллектуальной собственности (31%) и деловые (27%).
Экспорт
Область экспортировала товаров на 427 миллиона долларов. Экспорт на 75% состоял из зерновых культур, изделий из бумаги и картона, пищевой и текстильной продукции, древесины, семян и плодов масличных растений. Товары предприятий региона поставлялись партнерам из 110 стран мира, в 46-ти из них объемы поставок выросли. Однако общий объем экспорта товаров по сравнению с 2015 годом уменьшился на 23%.
Всего в 28 стран Европейского Союза продали товаров более чем на 124 миллиона долларов. Это 29,2% от общего объема экспорта. Наибольшие экспортные поставки осуществлялись к ближайшим соседям – Румынии и Польше – 26 и 16 миллионов долларов соответственно. Против 2015 года экспорт в страны ЕС уменьшился на 31,8% из-за значительного сокращения покупки зерновых культур.
Продажа товаров в Россию составила 46 миллиона (уменьшилась на 8,1%), Египет – 32 миллиона, Беларусь – 27, Турцию – 26, Грузию – 24 миллиона.
Две трети из наиболее популярных украинских товаров – зерновые – экспортировали в Египет, Испанию, Иран, Нидерланды, Португалию, Бельгию, Таиланд и Италию. Существенные поставки изделий из бумаги и картона осуществлялись в Россию, Казахстан и Азербайджан; древесины и изделий из нее и – в Турцию и Китай; готовых пищевых продуктов – в Грузию и Молдову; семян и плодов масличных растений – в Египет, Иран, Францию, Турцию и Нидерланды; одежды и текстиля – в Польшу, Францию и Нидерланды.
В 2016 году предприятия Черниговщины осуществляли внешнюю торговлю услугами с партнерами из 83 стран мира. Экспорт услуг по области составил 20 миллионов долларов, что на 14% больше, чем в 2015 году.
Основными потребителями услуг остаются страны Европейского Союза – 72%. Значительные объемы услуг предоставлялись партнерам из Румынии (почти на 5 миллионов), Германии (на 3), Нидерландов (около 2), Италии (на 1 миллион долларов). Среди других стран мира больше всего (на 4 миллиона долларов) услуг продано в Канаду, США и т.д.
В структуре экспорта 54% объема занимали услуги по переработке материальных ресурсов, 23% – компьютерные и информационные услуги, 19% – услуги автомобильного транспорта.
Импорт
Импорт товаров в 2016 году вырос на 24% и составил 473 миллиона долларов. Треть общего объема (34,2%) – товары из стран Европейского Союза. Черниговщина купила более чем на 183 миллиона долларов. Показатель увеличился против 2015 года на 38,7%. Основные партнеры в импорте товаров среди стран ЕС – Германия (11,6%), Италия (6,2%), Великобритания (3,8%), Польша (3,2%), Нидерланды (2,9%).
В ассортименте импорта преобладали готовые пищевые продукты (25%), полимерные материалы, пластмассы и изделия из них (16%), текстильные материалы и изделия (12%), бумага и картон (10%), котлы (7%), удобрения и минеральные продукты (по 5% каждая).
Ведущими партнерами в покупке услуг были Великобритания, Польша, Румыния, Германия, Турция, Нидерланды и Российская Федерация, на которые приходилось 81% областного импорта.
Существенную долю формировали роялти и другие услуги, связанные с использованием интеллектуальной собственности (31%) и деловые (27%).
Источник: 0462.ua
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