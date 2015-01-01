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На Черниговщине нашли рыбака-утопленника

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:01
  • Просмотров: 7
На Черниговщине нашли рыбака-утопленникаВчера, 5 марта, в 14:05 в Службу спасения «101» в Боровичском районе от работников Национальной полиции поступило сообщение о том, что из реки Быстрица жители райцентра подняли на поверхность тело утопленника.

Как выяснилось, им оказался 59-летний житель Бобровицы, который еще 3 марта ушел на рыбалку к реке и не вернулся.

Обстоятельства трагического случая и причину смерти мужчины выясняют правоохранительные органы.

В связи с этим, Управление ГСЧС Украины в Черниговской области обращается к населению с настоятельной просьбой воздержаться от выхода на тонкий лед водоемов и не рисковать своей жизнью.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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