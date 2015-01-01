4ернігів.інфо » Стрічка новин » За двое суток в естественных экосистемах Черниговщины тушили девять пожаров
За двое суток в естественных экосистемах Черниговщины тушили девять пожаров
- Сегодня, 15:02
- Просмотров: 6
С наступлением теплой погоды пожары становятся настоящим бедствием, ведь на весеннем солнце прошлогодние остатки растительности быстро высыхают и легко воспламеняются от брошенной спички или окурка. Кроме того, игнорируя правила пожарной безопасности, люди сжигают листья, сухую траву и другие растительные остатки на приусадебных участках, сельхозугодьях и открытых территориях, что приводит к возникновению пожаров. Их опасность заключается в том, что порывами ветра огонь быстро распространяется на значительные территории.
Как результат, только за прошедшие выходные на Черниговщине из-за неосторожности граждан в обращении с огнем зафиксировано 9 пожаров на общей площади более 25 га.
Пожарные ликвидировали пожары в экологических системах, возникших на открытых территориях Бобровицкого, Козелецкого, Корюковского, Носовского, Черниговского районов и в Чернигове. Только благодаря оперативному реагированию пожарно-спасательных подразделений не допущено распространение огня на значительные территории, лесные массивы и объекты различных форм собственности.
В связи с этим, спасатели Управления ГСЧС Украины в Черниговской области в очередной раз обращаются к населению с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и проявлять осторожность в обращении с огнем в частном жилом секторе, а также находясь в лесных массивах, на открытых территориях и у торфяников. Кроме того, отмечаем, что самовольное выжигание растительности или ее остатков предусматривает административную ответственность.
Как результат, только за прошедшие выходные на Черниговщине из-за неосторожности граждан в обращении с огнем зафиксировано 9 пожаров на общей площади более 25 га.
Пожарные ликвидировали пожары в экологических системах, возникших на открытых территориях Бобровицкого, Козелецкого, Корюковского, Носовского, Черниговского районов и в Чернигове. Только благодаря оперативному реагированию пожарно-спасательных подразделений не допущено распространение огня на значительные территории, лесные массивы и объекты различных форм собственности.
В связи с этим, спасатели Управления ГСЧС Украины в Черниговской области в очередной раз обращаются к населению с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и проявлять осторожность в обращении с огнем в частном жилом секторе, а также находясь в лесных массивах, на открытых территориях и у торфяников. Кроме того, отмечаем, что самовольное выжигание растительности или ее остатков предусматривает административную ответственность.
Источник: 0462.ua
Рекомендуем похожее:
Пожарные ежесуточно ликвидируют 15-25 пожаров в лесных массивах, торфяниках ...
Черниговская область: пожарные ежесуточно ликвидируют 15-25 пожаров в лесных массивах, торфяниках
Пожарные спасли пожилую женщину и ликвидировали 6 пожаров, возникших в жило ...
12 августа в 10:19 в Службу спасения «101» в Семеновском районе поступило сообщение о пожаре
11 пожаров ликвидировали спасатели за выходные
С начала августа на Черниговщине наблюдается сухая погода и очень высокая температура воздуха.
Сухая трава, огонь и ветер …
Об опасности сжигания сухой травы и о том вреде, который можно нанести этим природе и людям,
На Черниговщине образовался высокий класс пожарной опасности
В условиях солнечной и почти бездождевой погоды на Черниговщине в лесах и экосистемах образовался
Черниговские спасатели просят быть осторожными с огнем
При жаркой погоде, на Черниговщине установился чрезвычайный 5-й класс пожарной опасности. Это
Сессия Черниговского областного совета внесла изменения в пе... В с.Киселивка прошли общественные слушания по объединению Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области? Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы
Добавить комментарий!