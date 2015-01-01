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За двое суток в естественных экосистемах Черниговщины тушили девять пожаров

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:02
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За двое суток в естественных экосистемах Черниговщины тушили девять пожаровС наступлением теплой погоды пожары становятся настоящим бедствием, ведь на весеннем солнце прошлогодние остатки растительности быстро высыхают и легко воспламеняются от брошенной спички или окурка. Кроме того, игнорируя правила пожарной безопасности, люди сжигают листья, сухую траву и другие растительные остатки на приусадебных участках, сельхозугодьях и открытых территориях, что приводит к возникновению пожаров. Их опасность заключается в том, что порывами ветра огонь быстро распространяется на значительные территории.

Как результат, только за прошедшие выходные на Черниговщине из-за неосторожности граждан в обращении с огнем зафиксировано 9 пожаров на общей площади более 25 га.

Пожарные ликвидировали пожары в экологических системах, возникших на открытых территориях Бобровицкого, Козелецкого, Корюковского, Носовского, Черниговского районов и в Чернигове. Только благодаря оперативному реагированию пожарно-спасательных подразделений не допущено распространение огня на значительные территории, лесные массивы и объекты различных форм собственности.

В связи с этим, спасатели Управления ГСЧС Украины в Черниговской области в очередной раз обращаются к населению с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и проявлять осторожность в обращении с огнем в частном жилом секторе, а также находясь в лесных массивах, на открытых территориях и у торфяников. Кроме того, отмечаем, что самовольное выжигание растительности или ее остатков предусматривает административную ответственность.
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Источник: 0462.ua

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