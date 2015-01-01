За двое суток в естественных экосистемах Черниговщины тушили девять пожаров

Как результат, только за прошедшие выходные на Черниговщине из-за неосторожности граждан в обращении с огнем зафиксировано 9 пожаров на общей площади более 25 га.Пожарные ликвидировали пожары в экологических системах, возникших на открытых территориях Бобровицкого, Козелецкого, Корюковского, Носовского, Черниговского районов и в Чернигове. Только благодаря оперативному реагированию пожарно-спасательных подразделений не допущено распространение огня на значительные территории, лесные массивы и объекты различных форм собственности.В связи с этим, спасатели Управления ГСЧС Украины в Черниговской области в очередной раз обращаются к населению с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и проявлять осторожность в обращении с огнем в частном жилом секторе, а также находясь в лесных массивах, на открытых территориях и у торфяников. Кроме того, отмечаем, что самовольное выжигание растительности или ее остатков предусматривает административную ответственность.